Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - «Ξεπερνά κάθε αντιπυραυλική άμυνα», λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Sarmat. Ο εν λόγω πύραυλος μπορεί να δεχτεί προσθήκη πυρηνικής κεφαλής.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η εν λόγω εξέλιξη θα δώσει τροφή για σκέψη στους εχθρούς της Μόσχας. Ο Πούτιν επικαλούμενος τον στρατό ανέφερε ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Πλεσέτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας και έπληξε στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή.

«Το νέο σύστημα έχει τα υψηλότερα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι ικανό να ξεπεράσει όλα τα σύγχρονα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στον κόσμο και δε θα υπάρχει για πολύ καιρό ακόμη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Αυτό το πραγματικά μοναδικό όπλο θα ενισχύσει το μαχητικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεών μας, θα διασφαλίσει αξιόπιστα την ασφάλεια της Ρωσίας από εξωτερικές απειλές και θα δώσει τροφή για σκέψη σε όσους, στη φωτιά της φρενήρης επιθετικής ρητορικής, προσπαθούν να απειλήσουν τη χώρα μας».

Russia says it has successfully tested the Sarmat intercontinental ballistic missile



According to Putin, Sarmat will "make the madmen who attempt to threaten Russia think" pic.twitter.com/t4ECVxOgNe