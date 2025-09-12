Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 221 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας 

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 221 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήλθε αντιμέτωπη με μία από τις πιο μαζικές ένοπλες επιθέσεις του Κιέβου, στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Η επίθεση σε αυτή την τελευταία περιφέρεια, η οποία βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, κατά πληροφορίες του κυβερνήτη, Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Ο Ντροζντένκο ανέφερε στο Telegram πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Καθώς ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία, από το Φεβρουάριο 2022, οπότε και ξεκίνησε την επίθεσή του, το Κίεβο απαντά κάθε βράδυ, εξαπολύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Ρωσία.

Το τελευταίο διάστημα, ο ουκρανικός στρατός επικεντρώνεται στις πετρελαϊκές υποδομές, τομέα «κλειδί» της ρωσικής οικονομίας, ο οποίος πλήττεται με κυρώσεις από τη Δύση.

Οι επιθέσεις αυτές παραμένουν εν γένει περιορισμένες σε μερικές δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολύ λιγότερα από τα περισσότερα από 200 που αναχαιτίσθηκαν την περασμένη νύχτα.

Η ομοβροντία αυτή πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, ενώ σήμερα αρχίζουν επίσης κοντά στο Μινσκ κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Τα γυμνάσια φέρουν την ονομασία Zapad-2025 (Δύση-2025), σε αναφορά στο γεγονός ότι διεξάγονται στο δυτικό τμήμα της ρωσολευκορωσικής συμμαχίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

