Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Περισσότερα από δώδεκα ρωσικά drone εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα, αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη και να κινητοποιήσει συστήματα αεράμυνας σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση. Δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, με σοβαρούς κινδύνους για άμεση αντιπαράθεση Ρωσίας–ΝΑΤΟ.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Συμμαχίας που μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν εχθρικούς στόχους σε εναέριο χώρο κράτους-μέλους. Η κυβέρνηση της Πολωνίας αντέδρασε ακαριαία, ενεργοποιώντας το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα κράτος θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα ή η ασφάλειά του.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, σε δραματική του δήλωση, έκανε λόγο για «πρόκληση μεγάλης κλίμακας» και προειδοποίησε ότι «η Πολωνία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια». Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία στη Βαρσοβία ότι η Ρωσία δοκιμάζει συστηματικά τα όρια της Συμμαχίας.

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση στην Πολωνία

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, 19 drone πέρασαν στον εναέριο χώρο της χώρας, εκ των οποίων αρκετά κατευθύνθηκαν από το έδαφος της Λευκορωσίας. Η πολωνική πολεμική αεροπορία, με τη βοήθεια ολλανδικών F-35 και γερμανικών συστημάτων Patriot, κατέρριψε τουλάχιστον τρία, ενώ οι υπόλοιπες συσκευές κατέπεσαν σε αγροτικές περιοχές χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για drone τύπου Shahed που χρησιμοποιούνται συχνά από τη Ρωσία για επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων ή για «δόλωμα» χωρίς εκρηκτικά φορτία, οι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο αριθμός και η τακτική της επιδρομής δείχνουν σχεδιασμένη πρόκληση.

Πολωνία: Διεθνείς αντιδράσεις

Η παραβίαση συνέβη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drone και πυραύλους κατά της Ουκρανίας. Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, αλλά ποτέ με τέτοια ένταση ούτε με τόσο συντονισμένη αντίδραση του ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε: «Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ξεκάθαρη απειλή. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εδάφους των συμμάχων». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασαν επίσης με σκληρή γλώσσα την παραβίαση, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη και επικίνδυνη κίνηση της Ρωσίας».

Από την πλευρά της, η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να μιλά για «ανυπόστατες κατηγορίες», ενώ η Λευκορωσία υποστήριξε ότι τα drone πιθανότατα «παρεξέκλιναν από την πορεία τους». Πολωνοί αξιωματούχοι ωστόσο υπογραμμίζουν ότι η πιθανότητα λάθους είναι ελάχιστη.

Οι στρατιωτικές κινήσεις της Πολωνίας

Η Πολωνία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες, στοχεύοντας να διπλασιάσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της σε περίπου 500.000 προσωπικό.

Παράλληλα, ενισχύει την αεράμυνά της με συστήματα Patriot και εξετάζει ακόμα και την απόκτηση πυρηνικών όπλων μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη το συμβάν στην Πολωνία

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου υπενθυμίζει πόσο εύκολα ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να εξαπλωθεί και να εμπλέξει άμεσα το ΝΑΤΟ. Ειδικοί εκτιμούν ότι η Ρωσία επιχειρεί να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την ενότητα της Συμμαχίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία χώρα δεν είναι εκτός κινδύνου.

Όπως σχολίασε ο Ράντοσλαβ Φόγκιελ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του πολωνικού κοινοβουλίου: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαίο συμβάν, αλλά για καλά προετοιμασμένη ενέργεια από τη Ρωσία σε συνεργασία με τη Λευκορωσία».

Η υπόθεση αυτή, τονίζουν διπλωμάτες, ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής: είτε η Δύση θα ενισχύσει δραστικά την αεράμυνα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, είτε θα βρεθεί εκτεθειμένη σε ολοένα πιο επικίνδυνες ρωσικές προκλήσεις.