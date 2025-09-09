ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σκότωσε 23 πολίτες την ώρα που έπαιρναν τις συντάξεις τους

Το πλήγμα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που μοιράζονταν οι συντάξεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Vadym Filashkin/Telegram
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στο χωριό Γιαρόβα της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα θύματα ήταν απλοί πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να παραλάβουν τη σύνταξή τους.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσχκιν έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες και τόνισε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης επιχειρούν ακόμη στα ερείπια. Εάν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις εναντίον αμάχων τις τελευταίες εβδομάδες, 42 μήνες μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.

Ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης στη γειτονική πόλη Λιμάν, Ολεξάντρ Ζουράβλιοφ, δήλωσε ότι το πλήγμα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που μοιράζονταν οι συντάξεις. «23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν», ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση Suspilne.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν όχημα των ουκρανικών ταχυδρομείων κατεστραμμένο. Το συγκεκριμένο όχημα, που χρησιμοποιείται για τη διανομή συντάξεων, βρισκόταν παρκαρισμένο κάτω από δέντρα για λόγους ασφαλείας. Ο επικεφαλής των ταχυδρομείων Ουκρπόστα αποκάλυψε ότι ένας υπάλληλος τραυματίστηκε και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχαν διαρρεύσει οι συντεταγμένες.

Το χωριό Γιαρόβα βρίσκεται βόρεια της Σλοβιάνσκ, σε έναν κρίσιμο σιδηροδρομικό άξονα που συνδέει τη Λιμάν με το Ιζιούμ. Απέχει λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από τις θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες πιέζουν προς τα δυτικά. «Θα πρέπει να μεταφέρουμε τα σημεία διανομής σε ασφαλέστερες περιοχές», τόνισε ο Ζουράβλιοφ.

Το αιματηρό χτύπημα στο Γιαρόβα ακολουθεί τη μαζικότερη αεροπορική επιχείρηση της Μόσχας στο Κίεβο, το Σαββατοκύριακο, που είχε στόχο το κυβερνητικό κτίριο της πρωτεύουσας. Στα τέλη Αυγούστου, 23 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις πολίτες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε άλλους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτά τα χτυπήματα», είπε ο Ζελένσκι, δημοσιεύοντας σκληρές εικόνες από το Γιαρόβα. Ζήτησε ξεκάθαρη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη αλλά και τις χώρες της G20. Δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση από τη Μόσχα για το πλήγμα.

Με πληροφορίες από BBC

