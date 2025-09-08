ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανή πρόσφυγας δολοφονήθηκε σε τρένο στις ΗΠΑ – Συγκλονίζει το βίντεο

Η Ίρινα Ζαρούτσκα είχε φτάσει στις ΗΠΑ το 2022 με την οικογένειά της, για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ίρινα Ζαρούτσκα, η οποία μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα σε συρμό του light rail στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, 34χρονος Ντεκάρλος Μπράουν, επιτέθηκε απρόκλητα στην άτυχη κοπέλα, χτυπώντας την με μαχαίρι στον λαιμό. Βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δείχνει τον ύποπτο να κάθεται απέναντί της, να βγάζει μαχαίρι από την τσέπη και να τη μαχαιρώνει τρεις φορές, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αλληλεπίδραση. Ο Μπράουν συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ενώ διατάχθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, με καταδίκες για ληστείες και βίαια αδικήματα.

Η Ίρινα Ζαρούτσκα είχε φτάσει στις ΗΠΑ το 2022 με την οικογένειά της, για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σπούδαζε στο Rowan-Cabarrus Community College, εργαζόταν σε πιτσαρία, είχε πάθος με την τέχνη και όνειρο να γίνει βοηθός κτηνιάτρου. «Είχε καρδιά από χρυσάφι», ανέφεραν φίλοι και συνεργάτες της, ενώ το εστιατόριο όπου εργαζόταν την αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την εγκληματικότητα στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «παράφρονα» και δεσμεύτηκε να εντείνει τα μέτρα κατά του βίαιου εγκλήματος. Η δήμαρχος της Σάρλοτ, Βι Λάιλς, δέχθηκε επικρίσεις για την αρχική της τοποθέτηση, που επικεντρώθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας του κατηγορούμενου και όχι στο θύμα. Παράλληλα, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις τοπικές αρχές για «ελλιπή τιμωρία» ατόμων με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Παρά τις αντιδράσεις, η αστυνομία της Σάρλοτ σημειώνει ότι η βία στην πόλη έχει μειωθεί κατά 25% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ωστόσο, η δολοφονία της Ζαρούτσκα, η οποία επέζησε των βομβαρδισμών στην Ουκρανία για να χάσει τη ζωή της στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Με πληροφορίες από CNN

