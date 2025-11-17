Η πρώτη επίσκεψη του Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία Κασόγκι - Ο MBS με rebranded εικόνα

Την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS).

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά το Reuters, επιχειρεί να επαναφέρει πλήρως το διεθνές κύρος του και να αποδείξει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η στήριξη της ηγεσίας του δεν πρόκειται για «λάθος».

Η συνάντηση Τραμπ - MBS, που πραγματοποιείται επτά χρόνια μετά τον σάλο σχετικά με τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, υπογραμμίζει ότι η στρατηγική σχέση ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία παραμένει ισχυρή, παρά τις πολιτικές αναταράξεις που μεσολάβησαν.

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν: Ένα rebranded πρόσωπο

Τα τελευταία χρόνια ο 40χρονος πρίγκιπας έχει αλλάξει την εικόνα του, εμφανιζόμενος πλέον ως περιφερειακός μεσολαβητής: αποκατέστησε σχέσεις με το Ιράν, πίεσε για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επανέφερε τη Συρία στον αραβικό κόσμο.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό έχει οδηγήσει το βασίλειο στη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών. Οι αστυνομικοί, που «διεφύλασσαν την πίστη», έχασαν την όποια εξουσία τους, οι αυστηροί κοινωνικοί κανόνες χαλάρωσαν και οι γυναίκες οδηγούν, εργάζονται και κυκλοφορούν ελεύθερα. Το Ριάντ φιλοξενεί πλέον φεστιβάλ, συναυλίες και επιδείξεις μόδας που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν αδιανόητες.

Παράλληλα όμως, η καταστολή παραμένει σκληρή: αντιφρονούντες φυλακίζονται, εσωτερικοί αντίπαλοι εξαφανίζονται από το προσκήνιο και η εξουσία συγκεντρώνεται απόλυτα γύρω από τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική αντικατασκοπία είχε συνδέσει τη δολοφονία Κασόγκι με τον ίδιο, ο MBS έχει αναδειχθεί πολιτικά σχεδόν αλώβητος. Ο Τραμπ, που επέστρεψε φέτος στον Λευκό Οίκο, έχει αναθερμάνει τη σχέση τους, εξασφαλίζοντας από το Ριάντ επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων και συνεργασίες σε άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη.

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν: Η «στιγμή πριν τη στέψη του»

Αναλυτές χαρακτηρίζουν την άφιξη του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον ως «μια στιγμή πριν τη στέψη του», καθώς θεωρείται πλέον ο απόλυτος διάδοχος του θρόνου και ο άνθρωπος που θα καθορίσει το μέλλον της Σαουδικής Αραβίας.

Παρά τις κατά καιρούς κρίσεις στη σχέση των δύο χωρών, από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι το 2018 και τη δολοφονία του Κασόγκι, οι στρατηγικές τους ανάγκες δεν άλλαξαν: η Ουάσινγκτον χρειάζεται σαουδαραβική ενέργεια και επενδύσεις, ενώ το Ριάντ έχει ανάγκη την αμερικανική ασφάλεια από τους περιφερειακούς, όπως το χαρακτηρίζει το ίδιο, κινδύνους. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το νέο πετρέλαιο», σημειώνουν αναλυτές, εξηγώντας γιατί οι δύο χώρες ενισχύουν την τεχνολογική τους συνεργασία.

Η εικόνα του MBS κυριαρχεί σε κάθε δημόσιο χώρο της χώρας, από εμπορικά κέντρα και γιγαντοαφίσες μέχρι κρατικά ΜΜΕ. Παράλληλα, μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου PIF, η Σαουδική Αραβία γίνεται παγκόσμιος «παίκτης» στον αθλητισμό:

συγχώνευση της LIV Golf με το PGA Tour

τεράστιες μεταγραφές στο ποδόσφαιρο

ανάληψη της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2034

Η πορεία του μπιν Σαλμάν, όπως σημειώνουν αναλυτές, «είναι ήδη ιστορική, είτε ως μεταρρυθμιστή που άλλαξε το βασίλειο, είτε ως ηγέτη που συγκέντρωσε πρωτοφανή εξουσία», γεγονός που θα δείξει και στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο.

