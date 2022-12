Η Ουκρανία καλεί τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν σε drones- Η διαδικασία

Δεκάδες χιλιάδες drones έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ουκρανία για επιθέσεις στον εχθρό, κατασκοπεία των θέσεών του και να «βοηθήσουν» βόμβες να πετύχουν τον στόχο τους. Τώρα, οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν τα drones για να καθοδηγήσουν τους Ρώσους στρατιώτες που θέλουν να παραδοθούν.

Η αρχή για αυτό το ασυνήθιστο πρότζεκτ έγινε στα τέλη Νοεμβρίου, όταν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα με έναν Ρώσο στρατιώτη που πετά το όπλο του, σηκώνει τα χέρια του και νευρικά ακολουθεί μονοπάτι που του «υποδεικνύει» drone το οποίο πετά από πάνω του, οδηγώντας τον σε Ουκρανούς στρατιώτες.

🇺🇦 drones are the fiercest enemies of the 🇷🇺 occupiers.

But it turns out not of all of them.

This one took into captivity an occupier that realized that surrender is a chance to survive, as opposed to attempting to resist the #UAF, where the chance of survival is 0.

Drones know. pic.twitter.com/mHU6CyVN9F