Η Ουκρανία έδωσε μετάλλιο στον στρατιώτη που είπε «άντε γ*****» στους Ρώσους στο Φιδονήσι

Ένας Ουκρανός στρατιώτης που είπε «άντε γ*****» σε αξιωματικό ρωσικού πολεμικού πλοίου στην αρχή της εισβολής αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων και του απονεμήθηκε μετάλλιο για τις υπηρεσίες του, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Roman Hrybov, ένας Ουκρανός συνοριοφύλακας, υπηρετούσε στο Φιδονήσι όταν δέχθηκε επιδρομή από αέρα και θάλασσα την πρώτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όταν τους ζητήθηκε να καταθέσουν τα όπλα, ο Hrybov απάντησε μέσω ασυρμάτου με ένα προκλητικό: «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ*****».

Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι 13 συνοριοφύλακες στο νησί έχασαν τη ζωή τους αφού αρνήθηκαν να παραδοθούν, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι σε κάθε φρουρό θα απονεμηθεί μετά θάνατον ο τίτλος του «Ήρωα της Ουκρανίας». Ωστόσο λίγες μέρες αργότερα, ο κρατικός συνοριοφύλακας της Ουκρανίας είπε ότι οι στρατιώτες ήταν ακόμα ζωντανοί και είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι από τη Ρωσία.

Προκαλώντας μεγαλύτερη σύγχυση σύγχυση, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας είπε αργότερα ότι 19 στρατιωτικοί (όχι 13 όπως αναφέρθηκε αρχικά) αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία. Την Κυριακή, ο Ζεκένσκι είπε σε συνέντευξή του σε Ρώσους δημοσιογράφους ότι «μερικοί από τους στρατιώτες πέθαναν, κάποιοι αιχμαλωτίστηκαν».

«Όλοι όσοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι ανταλλάχθηκαν. Η Ρωσία είχε αυτή την πρόταση. Τους ανταλλάξαμε χωρίς δισταγμό… Όσοι πέθαναν, είναι ήρωες», είπε ο Ζελένσκι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Roman Hrybov βρισκόταν πλέον στο σπίτι του στην πόλη Τσερκάσι και ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο, όπου φαίνεται να λαμβάνει ένα μετάλλιο από τις τοπικές αρχές.

