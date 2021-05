Για τον κατά συρροή και επί χρόνια βιασμό της από τον ξάδελφό της, μίλησε η Όπρα Γουίνφρει.

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και παραγωγός αποκάλυψε την εμπειρία της στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του AppleTV +, "The Me You Can't See". Η ιστορία του βιασμού της ήταν ήδη γνωστή ωστόσο η 67χρονη Γουίνφρεϊ, δεν είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Στην εκπομπή με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκε το προσωπικό της δράμα, λέγοντας πως «Στα 9 και 10 και 11 και 12 ετών, βιάστηκα από τον 19χρονο ξάδελφό μου. Δεν ήξερα τι ήταν ο βιασμός. Σίγουρα δεν γνώριζα τη λέξη. Δεν είχα ιδέα τι ήταν το σεξ, δεν είχα ιδέα από πού προέρχονταν τα μωρά, ούτε καν ήξερα τι μου συνέβαινε.»

«Είναι κάτι που δέχτηκα», συνέχισε, λέγοντας ότι η εμπειρία της έμαθε «ότι ένα κοριτσάκι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άντρες».

Όμως, εξήγησε, ότι «Η αφήγηση της ιστορίας, το να είσαι δυνατός να πεις δυνατά, "Αυτό συνέβη σε μένα", είναι κρίσιμο».

Η Γουίνφρεϊ μίλησε για πρώτη φορά για την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του συγγενή της, τον οποίο ωστόσο δεν είχε κατονομάσει ποτέ δημόσια, το 1986. Η πρωτοποριακή, για την εποχή αποκάλυψη έγινε σε ένα επεισόδιο του talk show της, που ασχολήθηκε με τους επιζώντες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και τους κακοποιητές τους.

Εκεί αποκάλυψε επίσης ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν φίλο της μητέρας της.

«Για πολύ καιρό, έφερα αυτό το φορτίο μαζί μου και φοβόμουν να το πω σε κάποιον, γιατί νόμιζα ότι ήταν δικό μου λάθος», είπε στους New York Times την ίδια χρονιά.

Η Γουίνφρεϊ μίλησε επίσης την περασμένη εβδομάδα για τη σωματική κακοποίηση, που υπέστη στα χέρια της γιαγιάς της, λέγοντας στην Hoda Kotb ότι, «Επειδή μεγάλωσα φτωχή, και χωρίς τρεχούμενο νερό και πήγαινα στο πηγάδι και με χτυπούσε πολύ δυνατά έχω τόση συμπόνια για τους ανθρώπους, που έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις».

«Η εμπειρία μου αυτή μου έδωσε μια ευρύτερη κατανόηση και μια βαθύτερη εκτίμηση για κάθε μικρό και μεγάλο πράγμα που έχω τώρα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες του PageSix