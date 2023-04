Η Ολλανδία επιτρέπει την ευθανασία σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 1 και 12 ετών

Οι γονείς στην Ολλανδία θα μπορούν να επιλέξουν να κάνουν ευθανασία στα ετοιμοθάνατα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την Telegraph ο γονείς θα μπορούν να επιλέξουν την ευθανασία για παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, εάν έχουν εξαντλήσει τις θεραπευτικές επιλογές.

Οι ολλανδικές αρχές, λοιπόν, επέτρεψαν την ευθανασία για παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, όπως ανακοινώθηκε στις 14 Απριλίου από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης της χώρας. H πρόθεση αυτή είχε διατυπωθεί ήδη από το 2020.

«Το τρέχον πρόγραμμα αμβλώσεων και νεογνικών αμβλώσεων θα τροποποιηθεί και θα συμπληρωθεί για να συμπεριλάβει τον τερματισμό της ζωής παιδιών ηλικίας 1 έως 12 ετών. Αυτό αφορά μια μικρή ομάδα παιδιών σε τελικό στάδιο που υποφέρουν απελπιστικά και αφόρητα, των οποίων οι επιλογές ανακουφιστικής φροντίδας είναι ανεπαρκείς για να απαλύνουν τα βάσανά τους και πρόκειται αναπόφευκτα να πεθάνουν στο ορατό μέλλον. Για αυτήν την ομάδα, ο τερματισμός της ζωής είναι η μόνη λογική εναλλακτική λύση για τον τερματισμό της απελπιστικής και αφόρητης ταλαιπωρίας», ανέφερε η ιστοσελίδα σε δελτίο τύπου.

Η ευθανασία παιδιών θα απαιτήσει μεγάλη νομική προετοιμασία. Οι γιατροί πρέπει να αναφέρουν την κατάσταση του παιδιού στην επιτροπή αξιολόγησης. Και αυτή, βάσει ορισμένων κριτηρίων, θα εκτιμήσει εάν ο γιατρός ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια, μετά από αυτό θα στείλει το πόρισμά της στην εισαγγελία.

Netherlands announced today that it will expand its right-to-die-policy to include children between the ages of 1 and 12.



Nearly 9000 deaths in the Netherlands in 2022 were from Euthanasia, or nearly 5% of all the deaths in the country that year. pic.twitter.com/ZWxJHOpnWU