Η Μπέτι Μίντλερ πουλάει το Tesla της: Δεν χρειάζομαι «σύμβολο ρατσισμού, απληστίας και άγνοιας»

Η Μπέτι Μίντλερ αποφάσισε να ξεφορτωθεί το Tesla της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ιδρυτή της εταιρείας, Έλον Μασκ.

Η Μπέτι Μίντλερ, γνωστή για τις φιλο-αριστερές πεποιθήσεις της - μοιράστηκε τα νέα με τους θαυμαστές σε μια ανάρτηση στο Instagram.

«Τι χαρούμενη μέρα!» γράφει σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Μπέτι Μίντλερ. «Πούλησα το Tesla μου! Δεν χρειάζεται πλέον να οδηγώ ένα σύμβολο ρατσισμού, απληστίας και άγνοιας! Η ζωή είναι ξαφνικά πολύ καλύτερη!!».

Τα σχόλια της Μπέτι Μίντλερ έγιναν σε σχέση με τη συμμετοχή του Μασκ στη δεύτερη κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX επιδιώκει να αναδιαμορφώσει δραματικά το αμερικανικό κράτος μειώνοντας το μέγεθος και την εμβέλεια των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει ηγηθεί του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας ή DOGE. Έχει γίνει αντικείμενο συχνών επικρίσεων και αντιδράσεων για τις προσπάθειές του να περικόψει τις ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας και να μειώσει το κόστος με ταχεία ταχύτητα.

Η Μπέτι Μίντλερ δεν είναι η μόνη διασημότητα που πουλάει ή απαρνιέται το Tesla της. Σε μια ανάρτηση στο Instagram για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η φιλελεύθερη Σέριλ Κρόου ανακοίνωσε πως εγκατέλειψε το Tesla της. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Crow φαίνεται να στέκεται στο δρόμο ενώ το αυτοκίνητό της ρυμουλκείται. Στο βάθος ακούγεται το τραγούδι «Time To Say Goodbye» των Andrea Bocelli και Sarah Brightman.

«Οι γονείς μου πάντα έλεγαν… είσαι αυτός που κάνεις παρέα», έγραψε η Κρόου στο Instagram. «Έρχεται μια στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις με ποιον είσαι διατεθειμένος να ευθυγραμμιστείς».

Ο γερουσιαστής της Αριζόνα Mark Kelly έγινε επίσης πρωτοσέλιδο όταν αποκάλυψε ότι απαλλάχθηκε από το Tesla του σε ένα βίντεο τον περασμένο μήνα, αντικαθιστώντας το αυτοκίνητο με ένα λευκό SUV Chevrolet Tahoe.

New ride is here. Built by union labor here in America thanks to @UAW ! pic.twitter.com/wfpNmY1qkZ

Ο Μίντλερ και ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκονται σε μια διαμάχη πολλών ετών, η οποία εκτείνεται πριν αναλάβει την εξουσία ο Τραμπ για πρώτη φορά.

Τον Ιούνιο του 2019, ο Τραμπ χτύπησε με σφοδρότητα τη Μίντλερ, αφού εκείνη ζήτησε συγγνώμη που μοιράστηκε ένα ψεύτικο απόφθεγμα που του αποδόθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. «Η ξεπλυμένη σάικο @BetteMidler αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για μια δήλωση που μου απέδωσε και η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν εντελώς κατασκευασμένη από εκείνη για να κάνει τον "μεγάλο πρόεδρό σου" να φαίνεται πολύ κακός», δημοσίευσε στο Twitter, γνωστό πλέον ως X.

Washed up psycho @BetteMidler was forced to apologize for a statement she attributed to me that turned out to be totally fabricated by her in order to make “your great president” look really bad. She got caught, just like the Fake News Media gets caught. A sick scammer!