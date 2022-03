Η Μόσχα διόρισε δική της δήμαρχο στη Μελιτόπολη - «Προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα»

Η Ρωσία διόρισε μια φιλορώσα βουλευτή στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της Μελιτόπολης που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα, την ώρα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωνε απειλές εναντίον ενδεχόμενων συνεργατών και υποστηρικτών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η βουλευτής Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, η οποία διορίστηκε στη θέση του απαχθέντος εκλεγμένου δημάρχου Ιβάν Φεντόροφ, κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

VIDEO: A new interim Mayor “APPOINTED” in Melitopol.



Galina Danilchenko, City Council deputy of the "Opposition Bloc", urged "to adjust to the new reality", not to destabilize the situation and not to participate in extremist activities.



The previous Mayor was detained. pic.twitter.com/syVz6cud9C