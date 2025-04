«Η μητέρα μου με κακοποιούσε», αποκαλύπτει η μεγαλύτερη κόρη του Τομ Χανκς

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, η κόρη του Τομ Χανκς μιλάει για τα παιδικά της χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της (και πρώτη σύζυγος του Χανκς), Σούζαν Ντίλινχαμ, την κακοποιούσε και την παραμελούσε.

H Ε.Α., συντομογραφία του Ελίζαμπεθ Αν, μίλησε για τα ταραχώδη παιδικά της χρόνια, στο βιβλίο της με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road». Πρόκειται για μια περιγραφή του εξάμηνου οδικού ταξιδιού που έκανε το 2019 στον Interstate 10, από το Λος Άντζελες στην Παλάτκα της Φλόριντα, όπου ζούσε η μητέρα της και ακολουθεί την E.A. καθώς προσπαθεί να μάθει περισσότερα για την περίπλοκη και ταραχώδη ζωή της μητέρας της, που πλέον έχει φύγει από τη ζωή.

Η Ε.Α Χανκς ακολουθεί τα ημερολόγια της μητέρας της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ανακαλύπτοντας λεπτομέρειες «πιο σκοτεινές και βίαιες από ό,τι φανταζόταν ποτέ», αναφέρει η περιγραφή του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί στις 8 Απριλίου. Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε το People, η ίδια γράφει για την ταραχώδη ανατροφή της, τις συνέπειες του διαζυγίου των γονιών της και την προσπάθειά της να κατανοήσει τη μητέρα της.

Ο Τομ Χανκς και η Σούζαν Ντίλινχαμ, η οποία είχε το ψευδώνυμο Σαμάνθα Λιούις, χώρισαν το 1987 μετά από εννέα χρόνια γάμου. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά την Ε.Α. και τον Κόλιν. Ο Τομ Χανκς έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε την ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον. Στο απόσπασμα από το «The 10», η Χανκς γράφει ότι θυμάται μόνο δύο περιπτώσεις που οι γονείς της ήταν στο ίδιο δωμάτιο - στην αποφοίτηση του Κόλιν στο λύκειο και στη δική της.

«Ο πατέρας μου ήταν τραυματισμένος από την παιδική του ηλικία και το διαζύγιο της οικογένειάς του και από τις εμπειρίες του από θετούς γονείς και αδέλφια», δήλωσε η Ε.Α στο People σε συνέντευξή της. «Η αγάπη που υπήρχε μεταξύ των γονιών μου ήταν σαν δύο πληγωμένα παιδιά που προσπαθούν να βγουν από ένα πηγάδι μαζί».

Η Σούζαν Ντίλινχαμ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002 σε ηλικία 49 ετών και είχε παλέψει με ψυχική ασθένεια και εθισμό. Αν και η μητέρα της δεν διαγνώστηκε ποτέ από γιατρό, η κόρη της πιστεύει πως έπασχε από διπολική διαταραχή. Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου, η Ε.Α ζούσε με τη μητέρα της στο Σακραμέντο, αλλά περνούσε τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια με τον πατέρα στο Λος Άντζελες.

Στα πρώτα εφηβικά της χρόνια, ο πατέρας της απέκτησε την κύρια κηδεμονία της. «Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η πίσω αυλή γέμισε τόσο πολύ με σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις, το σπίτι βρωμούσε από τον καπνό. Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα τις περισσότερες φορές, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι της με τον ουρανό, μελετώντας τη Βίβλο», γράφει η Χανκς.«Μια νύχτα, η συναισθηματική της βία έγινε σωματική βία και στη συνέχεια μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της σχολικής χρονιάς. Τότε ήμουν στην έβδομη τάξη».

Η Χανκς είπε στο People ότι φοβόταν να πει στον πατέρα της πόσο άσχημη έγινε η κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «προστάτη» των μυστικών της μητέρας της. Αναφέρει πως ο διάσημος πατέρας της στηρίζει το εγχείρημά της και συμπληρώνει: «Είμαι εξίσου κόρη του πατέρα μου, επειδή με δίδαξε να λέω την αλήθεια και να προχωράω μπροστά».