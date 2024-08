Η Μελάνια Τραμπ πήρε 250.000 για να μιλήσει σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας

Το παράρτημα της περιοχής Παλμ Μπιτς των Ρεπουμπλικανών Log Cabin, μίας οργάνωσης του κόμματος υπέρ των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ+, κάλεσε την πρώην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ να μιλήσει σε έναν έρανο για την ομάδα τον Απρίλιο και της κατέθεσε μάλιστα σχεδόν 250.000 δολάρια για το προνόμιο αυτό, αποκαλύπτουν τα δημοσιοποιηθέντα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη πληρωμή συνόδευσε μία από τις πέντε δημόσιες εμφανίσεις που έκανε η κυρία Τραμπ για να υποστηρίξει την τρίτη προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.

Η ομιλία της κυρίας Τραμπ εκφωνήθηκε σε έναν ανοιξιάτικο έρανο για τους Ρεπουμπλικάνους Log Cabin που πραγματοποιήθηκε στο Μα α Λάγκο του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Δεν ήταν σαφές ποια, αν υπήρχε, αμοιβή που κατέβαλαν οι Ρεπουμπλικάνοι της οργάνωσης στο θέρετρο για τη χρήση της εγκατάστασης, επιπλέον του τεράστιου ποσού για την παρουσία της Μελάνια.

