Η νέα φρουρά της δυναστείας Τραμπ: Η ανερχόμενη Λάρα και η 17χρονη εγγονή Κάι

Πριν από την πολιτική, ο Ντόναλντ Τραμπ έχτισε μια δυναστεία με κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, επωνυμία και πολλά ακριβά ακίνητα. Τώρα αυτό το εμπορικό σήμα - και αυτό το όνομα - είναι συνώνυμο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με διάφορους Τραμπ να ασκούν πλέον επιρροή.

Φυσικά εξέχοντα ρόλο παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, το μεγαλύτερο από τα παιδιά του Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο τα χρόνια από τότε που ο πατέρας του έφυγε από τον Λευκό Οίκο. Είχε σημαντική παρουσία κατά την επιλογή του υποψηφίου αντιπροέδρου του Τραμπ: «Είναι μια απίστευτη επιλογή», ​​είπε στο RNC. «Πραγματικά εξαιρετική επιλογή». Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ, με την οποία έχει πέντε παιδιά. Τώρα είναι αρραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όμως όπως δείχνουν τα πλάνα από την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν... αλλαγές στην «αρχική ενδεκάδα», καθώς η Μελάνια Τραμπ και η Ιβάνκα Τραμπ φαίνεται πως έχουν καθίσει στον πάγκο και τη θέση τους, μαζί με το βάπτισμα του πυρός στη δημόσια σφαίρα έχουν πάρει η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι και η νύφη του Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, τρία από τα πέντε παιδιά του Τραμπ - ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Τίφανι και ο Έρικ - έχουν εμφανιστεί στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών του 2024. Και η σύζυγος του Έρικ, η Λάρα (η οποία είναι επίσης συμπροεδρεύουσα στο RNC φέτος), έδωσε την κεντρική ομιλία την Τρίτη το βράδυ. Η Γκιλφόιλ, η μνηστή του Ντόναλντ Τζούνιορ, αναμένεται να μιλήσει την Πέμπτη το βράδυ. Η μαμά της Κάι, Βανέσα Τραμπ εθεάθη στο συνέδριο του ρεπουμπλικανικού κόμματος την Τετάρτη να υποστηρίζει την κόρη της.

Η Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη στο RNC φέτος, παρά το γεγονός ότι και οι δύο υπηρέτησαν ως ανώτεροι σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ. Η Ιβάνκα με μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2022 εξήγησε την αποχώρησή της από την πολιτική. «Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με την πολιτική», είπε στο Instagram Stories. «Ενώ πάντα θα αγαπώ και θα υποστηρίζω τον πατέρα μου, στο μέλλον θα το κάνω εκτός της πολιτικής σκηνής».

Το γραφείο της Μελάνια δημοσίευσε μια δήλωση τον Μάιο, μια ημέρα αφότου το όνομα του γιου της Μπάρον εμφανίστηκε σε μια λίστα με εκπροσώπους της Φλόριντα, ότι δεν θα ήταν τελικά εκπρόσωπος λόγω «προηγούμενων δεσμεύσεων». Ο Μπάρον βρέθηκε στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα σε μια προεκλογική συγκέντρωση για τον πατέρα του. Όταν ρωτήθηκε για την Ιβάνκα και τη Μελάνια σε μια συνέντευξη στο CBS νωρίτερα σήμερα, ο Έρικ είπε ότι «θα έρθουν». Μια πιθανότητα είναι όταν ο Τραμπ αποδεχτεί επίσημα την υποψηφιότητα του GOP το βράδυ της Πέμπτης.

Η μεγαλύτερη εγγονή του πρώην προέδρου Τραμπ, η Κάι Τραμπ, έδωσε μια σύντομη αλλά προσωπική ομιλία για τον παππού της στη σκηνή του RNC το βράδυ της Τετάρτης: «Μιλάω σήμερα για να μοιραστώ την πλευρά του παππού μου που οι άνθρωποι δεν βλέπουν συχνά», είπε. «Για μένα, είναι απλώς ένας κανονικός παππούς. Μας δίνει καραμέλες και αναψυκτικά όταν οι γονείς μας δεν κοιτούν. Πάντα θέλει να ξέρει πώς τα πάμε στο σχολείο». Ο Τραμπ φαινόταν περιχαρής καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας της εγγονής του. Η εμφάνιση προστίθεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο ατόμων, κυρίως γυναικών, που έχουν δείξει στους θεατές μια πιο προσωπική πλευρά του πρώην προέδρου.

«Ακόμα και όταν περνάει από όλες αυτές τις δικαστικές υποθέσεις, πάντα με ρωτάει πώς τα πάω. Πάντα με ενθαρρύνει να πιέζω τον εαυτό μου να γίνω όσο πιο επιτυχημένη μπορώ», είπε. «Προφανώς, βάζει τον πήχη αρκετά ψηλά, αλλά ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα τον πιάσω». Ήταν μια αξιοσημείωτη πρώτη στιγμή για την επόμενη γενιά των Τραμπ. Σε μια εισαγωγή του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου, είπε ότι ήταν η «πρώτη φορά σε σκηνή» και «η πρώτη φορά που εκφωνούσε ομιλία».

Η Κάι είναι η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πρώην συζύγου του, Βανέσα Τραμπ. Μόλις έκλεισε τα 17 και δεν έχει ακόμα συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία για να ψηφίσει. Θεωρείται μανιώδης παίκτης του γκολφ, ενώ δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία στο Instagram που δείχνει να στέκεται δίπλα στον παππού της μετά τη νίκη σε ένα τουρνουά στο γήπεδο γκολφ Trump International Palm Beach. Έγραψε λόγια υποστήριξης στον Τραμπ σε μια ανάρτησή της μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το Σάββατο. Δίπλα σε μια φωτογραφία ενός ματωμένου Τραμπ που σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα λίγες στιγμές μετά τον πυροβολισμό, έγραψε: «Σε αγαπάμε παππού. Μην σταματάς ποτέ να παλεύεις!».

Καθώς η Λάρα Τραμπ έφτασε στο επίκεντρο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών το βράδυ της Τρίτης, ήταν μια στιγμή που συμβόλιζε μια αλλαγή φρουράς στην οικογένεια Τραμπ που σημειώθηκε μετα την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και μια αστραφτερή καρφίτσα με τη σημαία των ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τα φώτα της δημοσιότητας για να κερδίσει ψηφοφόρους, εστιάζοντας στον ρόλο του Τραμπ ως παππού των δύο μικρών παιδιών της.

Και οι πιστοί του κόμματος επευφημούσαν καθώς ύψωσε τη γροθιά της και μίλησε για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ το Σάββατο, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες του Τραμπ στη σκηνή του συλλαλητηρίου στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια: «Ίσως είδατε μια πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο που δεν ήσασταν σίγουροι ότι υπήρχε, μέχρι να τη δείτε με τα μάτια σας», είπε στο πλήθος.

Η Λάρα Τραμπ, 41 ετών και τώρα συμπροεδρεύουσα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, επιλέχθηκε από τον πεθερό της για αυτόν τον ρόλο, καθώς διεκδικεί άλλη μια θητεία στον Λευκό Οίκο και στέκεται στην κορυφή ενός κομματικού μηχανισμού σταθερά κάτω από τον έλεγχό του.

Η Τραμπ, ο σύζυγός της Έρικ και ο μεγαλύτερος αδερφός του Ντον Τζούνιορ έχουν αναδειχθεί ως οι ηγετικές φωνές της οικογένειας στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και είναι μερικές από τις προσωπικότητες με την μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική του τροχιά.

What an incredible moment from Lara Trump’s speech tonight:



"Well, it may not be a surprise that I actually had a very different speech that I was prepared to give up here tonight. That all changed at 6:11 on Saturday evening. Nothing prepares you for a moment like that. Our… pic.twitter.com/8FNvHKzvBA