Η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για να «ενισχύσει» τη θανατική ποινή

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επαναφέρει τη θανατηφόρα ένεση και εισάγει ξανά το εκτελεστικό απόσπασμα ως μεθόδους εκτέλεσης, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση της ομοσπονδιακής θανατικής ποινής.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι επανυιοθετεί το πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης που ίσχυε κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το επεκτείνει ώστε να περιλαμβάνει και «πρόσθετους τρόπους εκτέλεσης», όπως το εκτελεστικό απόσπασμα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προχωρά σε απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών με στόχο την επιτάχυνση υποθέσεων που αφορούν τη θανατική ποινή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα μέτρα αυτά είναι «κρίσιμα για την αποτροπή των πιο βάρβαρων εγκλημάτων, την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα και την πολυαναμενόμενη δικαίωση των οικογενειών τους».

Ο Τραμπ, από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε να επιδιώκεται η θανατική ποινή «για όλα τα εγκλήματα που δικαιολογούν τη χρήση της λόγω της σοβαρότητάς τους».

Ζητησε επίσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία αστυνομικών και σε άλλες υποθέσεις όπου αυτή προβλέπεται από τον νόμο, όταν κατηγορούμενοι είναι παράτυποι μετανάστες.

Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, οι ομοσπονδιακές εκτελέσεις είχαν επανεκκινήσει ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια παύσης, σηματοδοτώντας σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ποινική πολιτική.

Η ομοσπονδιακή θανατική ποινή είχε παγώσει το 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν επέβαλε αναστολή στις εκτελέσεις, προκειμένου να επανεξεταστούν οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.

Λίγο πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο Μπάιντεν χορήγησε χάρη ή μετέτρεψε την ποινή σε 37 από τους 40 ομοσπονδιακούς θανατοποινίτες, μετατρέποντας τις καταδίκες τους σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Οι τρεις κρατούμενοι που εξαιρέθηκαν ήταν ο καταδικασμένος για την επίθεση στη συναγωγή Tree of Life στο Πίτσμπεργκ το 2018, ο δράστης της μαζικής δολοφονίας στην εκκλησία Mother Emanuel στο Τσάρλεστον το 2015 και ο επιζών βομβιστής της επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ήρε την αναστολή των ομοσπονδιακών εκτελέσεων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν και έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή όπου κρίνεται σκόπιμο.

Μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει να επιδιωχθεί η θανατική ποινή στη συνεχιζόμενη ποινική δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, το 2024.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες περί όπλων που θα μπορούσαν να καταστήσουν τον κατηγορούμενο επιλέξιμο για τη θανατική ποινή.

Λίγο αργότερα, όταν ο Τοντ Μπλανς μετακινήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης στη θέση του υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα, μετά την αποχώρηση της Παμ Μπόντι, ενέκρινε την επιδίωξη της θανατικής ποινής σε νέα υπόθεση υψηλού προφίλ.

Συγκεκριμένα, εξουσιοδότησε τον ανώτατο ομοσπονδιακό εισαγγελέα στην Καλιφόρνια να ζητήσει τη θανατική ποινή για τρία φερόμενα μέλη της συμμορίας MS-13, τα οποία κατηγορούνται για τη δολοφονία προσώπου που συνεργαζόταν με τις αρχές.

Σε δήλωσή του, ο Μπλανς κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την υποχρέωσή της να προστατεύει τους πολίτες. «Η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε στο καθήκον της να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό, αρνούμενη να επιδιώξει και να εφαρμόσει την ύστατη τιμωρία απέναντι στους πιο επικίνδυνους εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών, δολοφόνων παιδιών και φονιάδων αστυνομικών», ανέφερε.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση με έντονη κριτική προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις της προκάλεσαν «ανυπολόγιστη ζημιά στο κοινό συμφέρον» μέσω προσπαθειών να αποδυναμωθεί, να καθυστερήσει και τελικά να διαλυθεί η θανατική ποινή σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η ίδια έκθεση αναφέρει επίσης ότι, κατά την άποψη της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου, η χρήση πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιείται στις εκτελέσεις με ένεση, δεν παραβιάζει την Όγδοη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία απαγορεύει τις σκληρές και ασυνήθιστες ποινές.

Η νέα στροφή της Ουάσιγκτον σηματοδοτεί μια από τις πιο επιθετικές επαναφορές της θανατικής ποινής των τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από CBS

