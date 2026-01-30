Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν κινδυνεύει πλέον με την κατηγορία της θανατικής ποινής

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη φερόμενη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024, έκρινε ομοσπονδιακή δικαστής.

Η απόφαση συνιστά πλήγμα για τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι οποίοι επέμεναν στην επιδίωξη της θανατικής ποινής στην υπόθεση.

Η δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, κρίνοντας ότι απαιτείται η δολοφονία να έχει τελεστεί κατά τη διάπραξη άλλου «βίαιου εγκλήματος». Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εν λόγω βίαια εγκλήματα ήταν δύο κατηγορίες για παρακολούθηση (stalking), ισχυριζόμενοι ότι ο Μαντζιόνε παρακολουθούσε τον Τόμσον στο διαδίκτυο και διέσχισε πολιτειακά σύνορα για να προχωρήσει στη δολοφονία.

Η δικαστής διαφώνησε, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες για παρακολούθηση δεν συνιστούν «βίαια εγκλήματα», και απέρριψε δύο κατηγορίες από το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο: τη δολοφονία και μία συναφή κατηγορία που αφορούσε αδίκημα με πυροβόλο όπλο.

Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας ήταν η μόνη στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που θα μπορούσε να επισύρει τη θανατική ποινή.

Ο Μαντζιόνε θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για παρακολούθηση. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορίες αυτές επισύρουν ανώτατη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή αποφυλάκισης υπό όρους.

Η επιλογή των ενόρκων για την ομοσπονδιακή δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εναρκτήριες αγορεύσεις αναμένεται να αρχίσουν στις 13 Οκτωβρίου.

Η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ αποφάσισε επίσης την Παρασκευή να επιτρέψει την εισαγωγή στη δίκη αποδεικτικών στοιχείων που εντοπίστηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του.

Οι αρχές κατέσχεσαν από το σακίδιο διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα πιστόλι, έναν γεμιστήρα με φυσίγγια και ένα κόκκινο σημειωματάριο — στοιχεία-κλειδιά που, σύμφωνα με τις αρχές, τον συνδέουν με τη δολοφονία.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στο σακίδιο ήταν παράνομη, καθώς δεν είχε εκδοθεί ένταλμα και δεν υπήρχε άμεση απειλή που να δικαιολογεί έρευνα χωρίς δικαστική άδεια.

Με πληροφορίες από CNN