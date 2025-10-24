ΔΙΕΘΝΗ

Η Κροατία επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία - Ο λόγος

Το Ζάγκρεμπ είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Το κροατικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της Κροατίας, εν μέσω μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από την αύξηση των απειλών στον κόσμο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Ζάγκρεμπ είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο η κροατική ηγεσία υπογράμμισε πως η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί την επαναφορά της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.

«Παρακολουθούμε την αύξηση διαφόρων τύπων απειλών ... κάτι που απαιτεί ικανότητα αντίδρασης και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της κοινότητας στο σύνολό της», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ενώπιον των βουλευτών ο υπουργός Άμυνας Ιβάν Ανούσιτς, του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος HDZ.

«Απέναντι σε κάθε απειλή, η άμυνα της χώρας έχει καθοριστική σημασία», δήλωσε.

Περίπου 18.000 νέοι θα καλούνται κάθε χρόνο για να ακολουθούν από την ηλικία των 18 ετών εκπαίδευση δύο μηνών από τις αρχές του 2026.

Οι γυναίκες θα εξαιρούνται, ενώ οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν μια κοινωνική θητεία τριών ή τέσσερις μηνών συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε ομάδες που κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Για την υιοθέτηση του μέτρου αυτού, οι βουλευτές τροποποίησαν δύο νόμους.

Συνολικά 84 βουλευτές (από το 151μελές κοινοβούλιο) ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου για την άμυνα, ενώ 110 τροποποίησαν τον νόμο για τη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις.

Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία θα λαμβάνουν 1.100 ευρώ τον μήνα, ενώ για αυτούς που θα επιλέξουν την εναλλακτική κοινωνική θητεία το ποσό που θα λαμβάνουν δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτοί που θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία θα έχουν το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Οι αριστεροί της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι ο νόμος κάνει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και αυτών που θα επιλέξουν την πολιτική προστασία, καθώς θα λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό και δεν θα επωφελούνται από μια ευνοϊκή μεταχείριση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Η Κροατία, με πληθυσμό 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2013.

