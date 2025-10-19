ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έξι στους δέκα Γερμανούς λένε «όχι» στη στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας στη Bild, τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Bundestag

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έξι στους δέκα Γερμανούς λένε «όχι» στη στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης Facebook Twitter
0

Η πλειονότητα των Γερμανών πολιτών απορρίπτει την ιδέα επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας μέσω συστήματος κλήρωσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag.

Το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν λανθασμένο, ενώ μόλις ένας στους πέντε τάσσεται υπέρ της ιδέας. Το 11% δήλωσε αδιάφορο και το 8% δεν απάντησε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξετάζει την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής θητείας, η οποία είχε ανασταλεί το 2011, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Bundeswehr και της προσαρμογής της χώρας στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, ενόψει της αυξανόμενης ρωσικής απειλής.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας στη Bild, τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Bundestag. Όπως σημείωσε, η θητεία θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην εθελοντική συμμετοχή, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια ευρύτερη στρατολόγηση «δεν θα περνούσε απαρατήρητη από τη Ρωσία» και θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Διεθνή / Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει υπερπαραγωγή σταφυλιών, πτώση ζήτησης και απώλεια καναδικής αγοράς, αφήνοντας τους παραγωγούς να προσαρμόζουν στρατηγικές, μειώνοντας τιμές και επαναφυτεύοντας αμπελώνες για να επιβιώσουν στην κρίση του κρασιού
LIFO NEWSROOM
Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Διεθνή / Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Μια νέα γερμανική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης βοηθούν, άθελά τους, την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας τη ρητορική και τα θέματα που εκείνη θέτει στη δημόσια ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Διεθνή / Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις
LIFO NEWSROOM
«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / «Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βρετανικός τύπος που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης
LIFO NEWSROOM
Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Διεθνή / Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Βρετανική εταιρεία μυδιών υπέστη ζημιά 150.000 λίρες μετά την απόρριψη τριών φορτίων της από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές, σε ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει τα συνεχιζόμενα εμπόδια του Brexit στο εμπόριο τροφίμων και θαλασσινών
LIFO NEWSROOM
Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος ένα χρόνο μετά τον διορισμό του

Διεθνή / Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ αποχωρεί από την ηγεσία της SOUTHCOM, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και αυξάνουν τις επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σύμφωνα με διπλωμάτες

Διεθνή / Γάζα: Η Αίγυπτος πρωτοστατεί στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός του παλαιστινιακού θύλακα
LIFO NEWSROOM
 
 