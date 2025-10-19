Έξι στους δέκα Γερμανούς λένε «όχι» στη στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης

Η πλειονότητα των Γερμανών πολιτών απορρίπτει την ιδέα επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας μέσω συστήματος κλήρωσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag.

Το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν λανθασμένο, ενώ μόλις ένας στους πέντε τάσσεται υπέρ της ιδέας. Το 11% δήλωσε αδιάφορο και το 8% δεν απάντησε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξετάζει την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής θητείας, η οποία είχε ανασταλεί το 2011, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Bundeswehr και της προσαρμογής της χώρας στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, ενόψει της αυξανόμενης ρωσικής απειλής.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας στη Bild, τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Bundestag. Όπως σημείωσε, η θητεία θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην εθελοντική συμμετοχή, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια ευρύτερη στρατολόγηση «δεν θα περνούσε απαρατήρητη από τη Ρωσία» και θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πόσο ισχυρό είναι τελικά το διαβατήριό σας – Μύθοι και αλήθειες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα



