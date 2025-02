Η Κομισιόν δεσμεύεται να αντιδράσει «σθεναρά» στα σχέδια Τραμπ για επιβολή δασμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε ότι θα αντιδράσει «σθεναρά» στους «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια στους αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση θεμιτών και αμερόληπτων πολιτικών», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στον κόσμο. Και έχει ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα ο Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι οι δασμοί που θα επιβάλει στην ΕΕ θα αφορούν τα αυτοκίνητα και άλλα πράγματα. Υποστήριξε, μάλιστα, για ποιο λόγο υπάρχει η ΕΕ: «Φτιάχτηκε για να... τις ΗΠΑ (screw the US) και έκαναν καλή δουλειά. Όμως, τώρα είμαι εγώ ο πρόεδρος».

