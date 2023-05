Η Κίνα στέλνει πρώτη φορά πολίτη στο διάστημα

Η Κίνα θα στείλει τον πρώτο πολίτη στο διάστημα την Τρίτη ως μέλος επανδρωμένης αποστολής στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ.

Ο Γκούι Χαϊτσάο είναι ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μπεϊχάνγκ του Πεκίνου, ο οποίος θα συμμετάσχει σε επανδρωμένη αποστολή στο διάστημα. Συγκεκριμένα θα βρεθεί στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, καθώς η Κίνα αναπτύσσει τα σχέδιά της για επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη έως το 2030.

Ο καθηγητής Γκούι Χαϊτσάο, πρώτος Κινέζος πολίτης που θα πάει στο διάστημα, θα αναχωρήσει για τον διαστημικό σταθμό ως μέρος μιας αποστολής τριών ατόμων την Τρίτη. Ο Γκούι Χαϊτσάο θα απογειωθεί από το Κέντρο Δορυφορικής Εκτόξευσης Τζικουάν στη βορειοδυτική Κίνα την Τρίτη στις 9:31 π.μ. τοπική ώρα (01:31 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική υπηρεσία επανδρωμένου διαστήματος.

Μέχρι τώρα, όλοι οι Κινέζοι αστροναύτες που έχουν σταλεί στο διάστημα ήταν μέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο καθηγητής στο κλάδο Αεροναυπηγικής και Αστροναυτικής του πανεπιστημίου Πεκίνου, θα είναι «κυρίως υπεύθυνος για τη λειτουργία των πειραματικών φορτίων της διαστημικής αποστολής».

Διοικητής της αποστολής της Τρίτης είναι ο Τζινγκ Χαϊπένγκ στο τέταρτο ταξίδι του στο διάστημα, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το τρίτο μέλος του πληρώματος είναι ο μηχανικός Τζου Ζανγκζού.

Η Κίνα, η οποία σχεδιάζει να προσεδαφίσει αστροναύτες στο φεγγάρι έως το 2030, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο στρατιωτικό διαστημικό της πρόγραμμα, προσπαθώντας να φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Ολοκλήρωσε πέρυσι την κατασκευή του τρίτου και μόνιμου διαστημικού σταθμού της, του Τιανγκόνγκ. Η τελευταία μονάδα του σε σχήμα Τ -το όνομα του οποίου σημαίνει ουράνιο παλάτι- προσδέθηκε επιτυχώς με την κεντρική δομή τον Νοέμβριο.

Ο σταθμός φέρει μια σειρά από κομμάτια επιστημονικού εξοπλισμού, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

