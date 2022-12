Πάτησαν Γη τρεις Κινέζοι κοσμοναύτες μετά από έξι μήνες στο διάστημα

Τρεις Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στη Γη μετά από έξι μήνες στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, ανακοίνωσε η κινεζική διαστημική υπηρεσία την οποία επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «απόλυτη επιτυχία».

Το πλήρωμα, το οποίο βρισκόταν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό από τις αρχές Ιουνίου, προσγειώθηκε στην τοποθεσία Ντονγκφένγκ της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια Κίνα) στις 20.09 ώρα Πεκίνου (14.09 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η διαστημική Υπηρεσία την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Welcome back and big hugs!



#Shenzhou XIV astronauts were greeted by their family members in Beijing after their successful return to Earth on Sunday.



Proud of you!

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, οι τρεις αστροναύτες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-14, ο διοικητής της αποστολής Τσεν Ντονγκ, η Λιου Γιανγκ, πρώτη Κινέζα αστροναύτης και ο Κάι Σουτσέ, είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη των τελικών φάσεων της κατασκευής του διαστημικού σταθμού, το «στολίδι» του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της Κίνας.

Η τελευταία μονάδα του υπό κατασκευή διαστημικού σταθμού είχε προσδεθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ένα κρίσιμο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του σταθμού που έχει προγραμματιστεί για το τέλος της χρονιάς.

«Είναι τιμή μου που είδα τον σχηματισμό της βασικής διαμόρφωσης του διαστημικού μας σταθμού» είπε ο Τσεν, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που έγινε ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης ο οποίος έμεινε σε τροχιά για περισσότερες από 200 ημέρες, σύμφωνα με το Xinhua.

Το πλήρωμα έδωσε τη σκυτάλη στους τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-15, οι οποίοι είχαν φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου στον σταθμό Τιανγκόνγκ. Ήταν η πρώτη μεταφορά πληρώματος σε τροχιά που πραγματοποίησαν Κινέζοι αστροναύτες.

The three #Shenzhou XIV astronauts, Chen Dong, Liu Yang and Cai Xuzhe, arrived in Beijing on Monday, after completing their 183-day space mission at the @CNSpaceStation.

The astronauts are all in good physical condition.



💪The astronauts are all in good physical condition. [📷/CMS] pic.twitter.com/ZprcYsReSq — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) December 5, 2022

Η Κίνα είχε αποκλειστεί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το 2011 όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν κάθε συνεργασία της NASA με το Πεκίνο.

Όταν ολοκληρωθεί, ο διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ αναμένεται να έχει μάζα 90 τόνων - σχεδόν το ένα τέταρτο του ISS - και μέγεθος παρόμοιο με τον πρώην ρωσοσοβιετικό σταθμό Mir.

Ο διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ (Ουράνιο Παλάτι), γνωστός και με το αγγλικό ακρωνύμιό του CSS (από το "Chinese space station"), θα λειτουργεί για δέκα χρόνια και θα φιλοξενεί διάφορα πειράματα σε σχεδόν μηδενική βαρύτητα.

Welcome home! Crew members of Shenzhou XIV!

👏👏Safe landing!



👍🌏The #Shenzhou XIV mission crew lands in Inner Mongolia after a six-month journey. [📸/CMG] pic.twitter.com/P5UqeYl3Ra — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) December 4, 2022

