Η Κέιτι Πέρι κρατάει όλα τα ρούχα για την κόρη της- Σε αποθήκη με ειδική θερμοκρασία

Η ντουλάπα της Κέιτι Πέρι είναι ενδεχομένως το όνειρο κάθε έφηβης και η κόρη της, Daisy Dove, είναι τυχερή που θα την «κληρονομήσει» κάποια μέρα.

Μιλώντας περί μόδας και οικογένειας στο περιοδικό People, η 37χρονη τραγουδίστρια είπε πως έχει μια τεράστια συλλογή από τα εκκεντρικά ρούχα και τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αποθηκευμένη για την κόρη της.

«Τα πάντα είναι σε μια αποθήκη — είναι σαν τη σκηνή με την ντουλάπα στο Clueless», είπε. «Είναι όλα αποθηκευμένα με εικόνα και αριθμό. Η Daisy θα πάρει πολλά».

Η Κέιτι Πέρι, που έχει αποκτήσει την 20 μηνών κόρη της με τον αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, είπε πως αυτή τη στιγμή περνάει την φάση που θέλει να ντύνεται ασορτί με την Daisy.

«Είναι πολύ χαριτωμένο, γιατί έχεις περιορισμένο χρόνο πριν αρχίσει να μην θέλει να φορέσει αυτό που διαλέγεις, οπότε το κάνεις όσο μπορείς», είπε.

Επιπλέον αποκάλυψε πως το όνομα της κόρης της είναι εμπνευσμένο από μια ατάκα της Μεγκ Ράιαν, που είχε πει στην ταινία «You've Got Mail».

«Σε αυτή λέει, "Daisies are the friendliest flower" [οι μαργαρίτες είναι τα πιο φιλικά λουλούδια], και είναι τόσο αλήθεια- μια μαργαρίτα θα μπορούσε να φυτρώσει παντού και είναι τόσο αγνή και γλυκιά», εξήγησε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας πως η κόρη της είναι «πολύ γλυκιά».

Η Κέιτι Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ, που έχει επίσης έναν 10χρονο γιο με την πρώην σύζυγό του, Μιράντα Κερ, υποδέχθηκαν την κόρη τους, Daisy τον Αύγουστο του 2020, στη διάρκεια της πανδημίας. Σε γενικές γραμμές την κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπανίως μιλούν δημοσίως για εκείνη.

«Ένας χρόνος σήμερα από την ημέρα που ξεκίνησε η ζωή μου... Χρόνια πολλά για τα πρώτα σου γενέθλια, αγάπη μου», έγραψε πέρυσι σε μήνυμα στο Twitter, για τα γενέθλια της κόρης της.

1 year ago today is the day my life began… Happy first Birthday my Daisy Dove, my love. ♥️