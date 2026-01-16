Η Κέιτ Μίντλετον οδήγησε μόνη της στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να παραθέσει δεξίωση

Στις 15 Ιανουαρίου, η Κέιτ Μίντλετον παρέθεσε δεξίωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να γιορτάσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα γυναικών ράγκμπι της Αγγλίας και, όπως φάνηκε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας οδήγησε η ίδια μέχρι εκεί.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από θαυμαστές στην πλατφόρμα X δείχνει την 44χρονη πριγκίπισσα να βγαίνει από ένα μαύρο αυτοκίνητο από την πλευρά του οδηγού — που στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται δεξιά. Έκλεισε την πόρτα πίσω της, πήρε μια ομπρέλα από έναν βοηθό που την περίμενε και μαζί περπάτησαν προς το κάστρο, κάτω από τη βροχή.

Η άφιξή της χωρίς συνοδεία οδηγού προκάλεσε έκπληξη, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συνήθως μεταφέρονται σε επίσημες εκδηλώσεις με σοφέρ. Υπάρχει όμως μια απλή εξήγηση: το σπίτι της βρίσκεται πολύ κοντά, αναφέρει το δημοσίευμα του People.

Η Κέιτ Μίντλετον και η οικογένειά της ζουν περίπου 5,5 χιλιόμετρα από το Κάστρο του Ουίνδσορ, στο Forest Lodge, μέσα στο Windsor Great Park. Η Κέιτ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα παιδιά τους — ο πρίγκιπας Τζορτζ (12 ετών), η πριγκίπισσα Σάρλοτ (10 ετών) και ο πρίγκιπας Λούις (7 ετών) — μετακόμισαν εκεί τον Οκτώβριο του 2025 από το Adelaide Cottage, επιλέγοντας έναν μεγαλύτερο χώρο.

Σύμφωνα με το People, το Forest Lodge θεωρείται το «σπίτι ζωής» της οικογένειας και σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ γίνει κάποτε βασιλιάς.

Η δεξίωση για την εθνική ομάδα γυναικών ράγκμπι της Αγγλίας την Πέμπτη ήταν το πρώτο επίσημο καθήκον της Κέιτ για το 2026 στο οποίο εμφανίστηκε μόνη της.

Η πριγκίπισσα φόρεσε ένα κόκκινο κοστούμι του οίκου Alexander McQueen για τη γιορτινή περίσταση, σε μια επιλογή που ερμηνεύτηκε ως φόρος τιμής στο παρατσούκλι της ομάδας (σ.σ. Red Roses).