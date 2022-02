Με δυο μόνο λέξεις -«Είμαι τρανς» - που ειπώθηκαν στην εθνική τηλεόραση, η βασίλισσα του RuPaul's Drag Race, Jasmine Kennedie κατάφερε να αλλάξει ολόκληρη την ζωή της.

«Ήταν η πρώτη φορά που το είπα ποτέ, δημοσίως ή ακόμα και στον εαυτό μου», λέει η Jasmine στο EW για τη στιγμή που έκανε come out ως τρανς γυναίκα στο συναισθηματικά φορτισμένο επεισόδιο της Παρασκευής, της σειράς Untucked του ριάλιτι σόου που βραβεύτηκε με Emmy.

«Ελπίζω ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι εύκολο να το συζητάς. Κανείς δεν έχει σωστό σχέδιο ή στιγμή για να μιλήσει γι' αυτό. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται πίεση να κάνει come out αν δεν το θέλει, αλλά αν θες να είσαι ανοιχτός και να μιλήσεις γι' αυτό, θα πρέπει να νιώσεις ελεύθερος να το κάνεις… Ήταν μια στιγμή ευφορίας».

Η στιγμή ήταν συγκινητική όχι μόνο για την Kennedie αλλά και για τους τηλεθεατές, που την κατέκλυσαν με μηνύματα υποστήριξης για την ειλικρίνεια και τη γενναιότητά της. «Κατέρρευσα γιατί επιτέλους ήμουν ειλικρινής με τον εαυτό μου», είπε.

"You owe it to yourself to be happy, and to live your life as the human being that you want to be." 🏳️‍⚧️



So proud of @JasmineKennedie for finding the courage to share her journey