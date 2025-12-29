ΔΙΕΘΝΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ, Πούτιν - «Θύμωσα πολύ με την καταγγελία Λαβρόφ»

Ο Πούτιν φέρεται να είπε ότι θα επανεξετάσει τη θέση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά από την υποτιθέμενη επίθεση της Ουκρανίας

Φωτ. αρχείου: EPA POOL
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά από αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε ως επίθεση ουκρανικού drone εναντίον της προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας – ισχυρισμό που αρνείται το Κίεβο.

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον Τραμπ και τους ανώτερους συμβούλους του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Αργότερα, σήμερα, ο Τραμπ είπε ότι ενημερώθηκε για την κατηγορία της Μόσχας πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, ισχυρισμό που το Κίεβο έχει διαψεύσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν του άρεσε καθόλου», λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος τον ενημέρωσε πως επρόκειτο για ουκρανικό πλήγμα. «Ο Πούτιν μού είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θύμωσα πολύ».

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι την 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα.

Ο Ζελένσκι απέρριψε τις κατηγορίες για επίθεση σε κατοικία του Πούτιν

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Reuters

