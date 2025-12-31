Eurostar: Επανεκκίνηση δρομολογίων - Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες στους συρμούς για τουλάχιστον έξι ώρες

Οι επιβάτες της Eurostar προετοιμάζονται για νέες πιθανές καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις δρομολογίων σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, μετά το μπλακ άουτ στο Channel Tunnel (Σήραγγα της Μάγχης) που προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων την Τρίτη (30/12).

Καθώς πολλοί προσπαθούσαν να φτάσουν έγκαιρα στους προορισμούς τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς, ορισμένοι ταξιδιώτες ανέφεραν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα σε τρένα για περισσότερες από έξι ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα δρομολόγια υπέστησαν νέες καθυστερήσεις.

Ένας άνδρας δήλωσε στο BBC ότι επιβιβάστηκε στο δρομολόγιο των 19:01 με προορισμό το Παρίσι, ωστόσο έως τις 03:00 το ξημέρωμα βρισκόταν ακόμη ακινητοποιημένος στο τρένο, στην είσοδο της σήραγγας.

Όπως είπε, το προσωπικό τού ανέφερε ότι υπήρχε «50% πιθανότητα να πάμε στο Παρίσι και 50% να επιστρέψουμε στο Λονδίνο»».

«Φαίνεται πως τα σχέδιά μου για την Πρωτοχρονιά βρίσκονται πλέον στα χέρια των διαχειριστών της σήραγγας», δήλωσε ο 27χρονος Παριζιάνος.

Η Eurostar ανέφερε ότι σκοπεύει να εκτελέσει όλα τα δρομολόγιά της την Τετάρτη, προειδοποιώντας ωστόσο πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Το δρομολόγιο Λονδίνο–Παρίσι των 06:00 πμ ακυρώθηκε.

hi all me and my family of 5 are currently stranded at st pancras intl in london. we were on the train to amsterdam and about to enter the channel tunnel but we came to a halt and diverted back to london. new updates soon. #eurostar #NewsUpdate #london #train pic.twitter.com/v0X4kAjBDR — kaylan (@thatkingwho) December 30, 2025

Το πρόβλημα στην εναέρια ηλεκτροδότηση σε συνδυασμό με μια ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία LeShuttle μπλόκαραν όλες τις διαδρομές την Τρίτη, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες που ταξίδευαν για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Όλα τα τρένα από το Λονδίνο προς Άμστερνταμ και Βρυξέλλες ακυρώθηκαν.

Αν και ορισμένα δρομολόγια της Eurostar και της LeShuttle επανεκκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν, καθώς μόνο μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές της σήραγγας ήταν διαθέσιμη. Η Getlink, που διαχειρίζεται τη σήραγγα, ανακοίνωσε ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί της Τετάρτης, ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Eurostar ανέφερε: «Τα δρομολόγια έχουν επανεκκινήσει σήμερα, μετά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα επιπλέον ζητήματα στις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σκοπεύουμε να εκτελέσουμε όλα τα δρομολόγιά μας, ωστόσο λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Παρακαλούμε ελέγχετε τις ζωντανές ενημερώσεις για την κατάσταση του τρένου σας».

Ο Dennis van der Steen από την Ολλανδία, που κατευθυνόταν προς το Άμστερνταμ για να περάσει την Πρωτοχρονιά με την οικογένεια και τους φίλους του, δήλωσε ότι παρέμεινε εγκλωβισμένος για έξι ώρες μέσα σε συρμό της Eurostar, προτού αυτός αρχίσει ξανά να κινείται γύρω στις 03:00 το ξημέρωματα της Τετάρτης.

«Είμαστε εγκλωβισμένοι», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι αρχικά δεν υπήρχε ρεύμα στο τρένο και ότι ορισμένοι επιβάτες κοιμούνταν, ενώ άλλοι ήταν «πολύ ανήσυχοι».

Εικόνες με τεράστια πλήθη επιβατών που είχαν αποκλειστεί στον σταθμό London St Pancras International πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Chaos in London St Pancras station, I have just come off a @Eurostar train which was stuck for 4 hours and am happy to give interviews to media pic.twitter.com/DBcFbidAiy — d 💙💛 (@llbis2010) December 30, 2025

An estimated 30,000 Eurostar passengers had their travel plans torn up due to the closure of the Channel Tunnel for many hours on 30 December.



Dozens of trains connecting London St Pancras International with Paris, Brussels and Amsterdam have been cancelled.



Click the link in… pic.twitter.com/U6EAA2dOQP — The Independent (@Independent) December 30, 2025

Την ίδια ώρα, οχήματα που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν τη Σήραγγα της Μάγχης προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση κοντά στον τερματικό σταθμό της LeShuttle στο Folkestone.

Η Σήραγγα της Μάγχης εξυπηρετεί τόσο τα δρομολόγια της Eurostar όσο και τα οχηματαγωγά τρένα της LeShuttle μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Ο Tim Brown, που προσπαθούσε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τα Χριστούγεννα στη Γερμανία, δήλωσε στο PA News ότι παρέμεινε εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του μέσα σε συρμό της LeShuttle για πάνω από τρεις ώρες, «χωρίς πρόσβαση σε φαγητό ή νερό».

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, τουλάχιστον δώδεκα δρομολόγια της Eurostar μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Βελγίου και Ολλανδίας είχαν ακυρωθεί. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν τα σχέδιά τους χωρίς χρέωση, να ακυρώσουν το εισιτήριό τους και να λάβουν επιστροφή χρημάτων ή e-voucher.

Τέλος, την Τρίτη η Eurostar κάλεσε τους πελάτες της «να επαναπρογραμματίσουν το ταξίδι τους για άλλη ημέρα, εφόσον είναι δυνατόν», επισημαίνοντας ότι «δεν θα πρέπει να προσέρχονται στους σταθμούς εάν το δρομολόγιό τους έχει ήδη ακυρωθεί».

Με πληροφορίες από BBC