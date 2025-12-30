Ιράν: Viral έγινε βίντεο με διαδηλωτή που στέκεται μόνος απέναντι στους αστυνομικούς

Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν με φόντο την ακρίβεια και την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος.

Η αρχή έγινε την Κυριακή στην Τεχεράνη και οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε πόλεις όπως το Καράτζ, η Χαμαντάν, το Κεσμ, το Μαλαρντ, το Ισφαχάν, το Κερμανσάχ, το Σιράζ και η Γιαζντ.

Σε βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian καταγράφονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και χρήση δακρυγόνων από τις δυνάμεις ασφαλείας για τη διάλυσή τους.

Ιράν: Viral βίντεο με διαδηλωτή που στέκεται μόνος απέναντι στους αστυνομικούς

Μάλιστα, ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί από τους χρήστες βλέπουν σε αυτό μια «ιρανική Τιενανμέν».

Καθισμένος, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες likes, κυρίως στο Instagram.

Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

We are fighting for peaceful world. For safety from Iran to UK and US. please support us. pic.twitter.com/ErrsHiVb1y — nimotainment (@nimotainment) December 30, 2025

Οι διαδηλώσεις της πλατείας Τιενανμέν

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Οι διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν του 1989, ήταν μία σειρά από φοιτητικές κυρίως διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στην κεντρική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, στην Κίνα. Ξεκίνησαν στις 15 Απριλίου του 1989 και κατεστάλησαν βίαια την 4η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Η καταστολή αυτή είναι γνωστή και ως η Σφαγή της πλατείας Τιενανμέν και κατά τη διάρκειά της ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός εισέβαλε στην πλατεία και άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών ποικίλλουν από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες, με χιλιάδες άλλους τραυματίες. Κύρια αιτήματα των διαδηλωτών ήταν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, η ελευθερία του λόγου και ελευθερία του Τύπου.

Επίσης, ζητούσαν διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό.

