Αφγανιστάν: Οικονομικές δυσκολίες για τους αγρότες μετά την απαγόρευση καλλιέργειας παπαρούνας από τους Ταλιμπάν

Η καλλιέργεια παπαρούνας - από την οποία παράγεται το όπιο - στο Αφγανιστάν μειώθηκε φέτος σε 10.200 εκτάρια, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της χώρας, ανακοίνωσε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC). Ωστόσο, η απαγόρευση από τους Ταλιμπάν έχει οδηγήσει αγρότες στις βόρειες επαρχίες σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Η εθνική απαγόρευση μείωσε την καλλιέργεια από τα 232.000 εκτάρια που υπήρχαν το 2022, πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, αλλά προκάλεσε μια μετατόπιση των καλλιεργητικών προτύπων από τις παραδοσιακές νότιες περιοχές προς τις βόρειες επαρχίες που βρίσκονται μακρύτερα από τον άμεσο έλεγχο των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το UNODC.

Στην επαρχία Badakhshan, στα σύνορα με το Τατζικιστάν, η παραγωγή παπαρούνας έχει αυξηθεί από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Στο Badakhshan και στις γειτονικές επαρχίες Kunduz και Balkh, «κατά μέσο όρο, το 85% των νοικοκυριών δήλωσε ότι είτε δεν αντικατέστησε καθόλου είτε αντικατέστησε μόνο εν μέρει το εισόδημα από την (παπαρούνα)» μετά την εγκατάλειψη της παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα του UNODC που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Πολλοί αγρότες στράφηκαν στην καλλιέργεια σιταριού και άλλων δημητριακών, ωστόσο το 2023 «το μέσο εισόδημα ανά εκτάριο από το σιτάρι ήταν μόλις 770 δολάρια, ενώ η παπαρούνα απέφερε περίπου 10.000 δολάρια ανά εκτάριο», ανέφερε ο οργανισμός.

«Αυτή η απώλεια εισοδήματος ξεπερνά κατά πολύ τα νοικοκυριά, αποδυναμώνοντας την αγοραστική δύναμη της υπαίθρου, μειώνοντας την τοπική οικονομική δραστηριότητα και αυξάνοντας τη συνολική ευαλωτότητα των κοινοτήτων στη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια», δήλωσε ο Oliver Stolpe, περιφερειακός εκπρόσωπος του UNODC για το Αφγανιστάν, την Κεντρική Ασία, το Ιράν και το Πακιστάν.

Το UNODC κάλεσε σε προσπάθειες ενθάρρυνσης των αγροτών να καλλιεργούν υψηλής αξίας εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως σαφράν, ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, φιστίκια, καρύδια), φαρμακευτικά φυτά και φρούτα όπως βερίκοκα και σταφύλια, που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στο ξηρό κλίμα και το ορεινό ανάγλυφο του Αφγανιστάν.

Η παραγωγή οπίου μειώθηκε κατά 32%, σύμφωνα με έκθεση του UNODC που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. Τα έσοδα των αγροτών από τις πωλήσεις οπίου μειώθηκαν κατά 48%, από 260 εκατ. δολάρια το 2024 σε 134 εκατ. δολάρια το 2025.

Έρευνες σε Badakhshan, Balkh και Kunduz έδειξαν ότι το 85% των νοικοκυριών δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος, αφήνοντας τις κοινότητες σε επείγουσα ανάγκη οικονομικής στήριξης, ανέφερε το UNODC. Παρά ταύτα, η συμμόρφωση με την απαγόρευση παραμένει υψηλή στις περιοχές που εξετάστηκαν, με το 95% των αγροτών σε Badakhshan και Balkh να δηλώνει ότι σταμάτησε την καλλιέργεια παπαρούνας λόγω των νομικών περιορισμών.

Η τιμή του ξηρού οπίου μειώθηκε κατά 27% στα 570 δολάρια το κιλό το 2025, από 780 δολάρια το 2024, ωστόσο παραμένει πενταπλάσια του μέσου όρου πριν από την απαγόρευση.

