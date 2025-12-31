ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι αναρτήσεις Τραμπ που χλευάζουν την οικογένεια Κένεντι, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έχοντας διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία

The LiFO team
The LiFO team
Οι αναρτήσεις Τραμπ που χλευάζουν την οικογένεια Κένεντι, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Καθώς η οικογένεια Κένεντι θρηνούσε τον πρόωρο θάνατο της Τατιάνας Σλόσμπεργκ - κόρης της Κάρολαϊν Κένεντι και εγγονής του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι — ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναρτήσει δημοσιεύσεις που χλεύαζαν τη διάσημη οικογένεια.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ πέθανε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου σε ηλικία 35 ετών, λίγο περισσότερο από έναν μήνα αφότου είχε δημοσιοποιήσει ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Την είδηση γνωστοποίησαν οι λογαριασμοί του JFK Library Foundation στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ μέρους της οικογένειας της Τατιάνα.

«Η πανέμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση.

Οι αναρτήσεις Τραμπ που χλευάζουν την οικογένεια Κένεντι, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ Facebook Twitter
Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ/Φωτογραφία: Getty Images

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε άμεσα στον θάνατο της Σλόσμπεργκ στις αναρτήσεις που ακολούθησαν. Αντ’ αυτού, κοινοποίησε στιγμιότυπα οθόνης από υποστηρικτές του κινήματος MAGA που ειρωνεύονταν την οικογένεια Κένεντι για τις πρόσφατες αντιδράσεις της στην απόφασή του να προσθέσει το όνομά του στο Kennedy Center, τον ιστορικό πολιτιστικό χώρο στην Ουάσινγκτον, ο οποίος αφιερώθηκε ως μνημείο στον Τζον Κένεντι μετά τη δολοφονία του στο Ντάλας το 1963.

«Η οικογένεια Κένεντι έχει ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ παραμελήσει το Kennedy Center», ανέφερε μία ανάρτηση. «Δεν συγκεντρώνουν χρήματα. Δεν εμφανίζονται ποτέ. Και ο μόνος Κένεντι που βρέθηκε εκεί πρόσφατα είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ».

«Οι Trumps ήταν πάντα υποστηρικτές των τεχνών. Οι Kennedys είναι υποστηρικτές των Kennedys», έγραφε άλλη ανάρτηση.

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια Κένεντι δεν έχει απαντήσει στις τελευταίες επιθέσεις του Τραμπ. Τα μόνα μέλη της οικογένειας που έχουν αναρτήσει κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ώρες μετά τον θάνατο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ είναι εκείνα που μοιράστηκαν λόγια αγάπης, όπως η ξαδέλφη της Κάρολαϊν Κένεντι, Maria Shriver, η οποία μάλιστα χλευάστηκε άμεσα σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε ο Τραμπ.

«Επιστρέφω σε αυτόν τον χώρο σήμερα για να αποτίσω φόρο τιμής στη γλυκιά, αγαπημένη μου Τατιάνα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα», έγραψε η Shriver στο X. «Επιστρέφω για να τιμήσω την αγαπημένη και υποστηρικτική οικογένειά της, που ενώθηκε και έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τη βοηθήσει. Επιστρέφω με ραγισμένη καρδιά, γιατί η Τατιάνα αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή της και πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για να την κρατήσει».

Με πληροφορίες από people.com 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Διεθνή / Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Η κατάρρευση του συστήματος Υγείας στις ΗΠΑ μέσα από την εμπειρία της εξαδέλφης του ίδιου του υπουργού - Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurostar: Επανεκκίνηση δρομολογίων - Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες στους συρμούς για τουλάχιστον έξι ώρες

Διεθνή / Eurostar: Επανεκκίνηση δρομολογίων - Εγκλωβισμένοι οι επιβάτες στους συρμούς για τουλάχιστον έξι ώρες

Η Eurostar ανέφερε ότι σκοπεύει να εκτελέσει όλα τα δρομολόγιά της σήμερα, Τετάρτη, προειδοποιώντας ωστόσο πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, ίσως και ακυρώσεις
THE LIFO TEAM
EUROSTAR ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΧΑΟΣ

Διεθνή / «Μιλάμε για χάος»: Επιβάτες περιγράφουν τι συνέβη μετά τη διακοπή των δρομολογίων της Eurostar μέσω Μάγχης

Μεγάλη αναστάτωση σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Λονδίνο, στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δύο μέρες πριν από την Πρωτοχρονιά
THE LIFO TEAM
 
 