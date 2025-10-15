Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, με θύμα μια 29χρονη.

Η Παμέλα Τζενίνι μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο Τζανλούκα Σοντσίν.

Το θύμα είχε αποφασίσει ότι δεν θα είναι ξανά μαζί και ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν.

Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με τη σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να πάει να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού.

Ο δράστης την δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ η Παμέλα, από το μπαλκόνι, φώναζε και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. «Την σκοτώνει» φώναζαν οι γείτονες.

Pamela Genini, red carpet e viaggi: chi era la donna uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στον λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας.

Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε προκαλέσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.