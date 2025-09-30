ΔΙΕΘΝΗ
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: «Σκότωσε τη σύζυγό του» χτυπώντας την με πέτρα

Μέσα στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε νεκρός ο γιος και σε σοβαρή κατάσταση η κόρη του ζευγαριού

Φωτ. αρχείου: Χ
Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, ο Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα, με πέτρα στο κεφάλι, τη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο, 48 ετών.

Το ζευγάρι, είχε αποκτήσει τρία παιδιά και ζούσε έξω κοντά στο Μπενεβέντο της Κάτω Ιταλίας. Στις 19 Οκτωβρίου, το ζευγάρι θα γιόρταζε, στην τοπική καθολική ενορία, τα 25 χρόνια γάμου.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει Ι.Χ. με τον φερόμενο ως δράστη, ηλικίας 58 ετών, σε περιοχή η οποία απέχει πάνω από εκατό χιλιόμετρα από την κωμόπολη στην οποία διαμένει.

Μέσα στο όχημα, οι καραμπινιέροι βρήκαν νεκρό τον 16χρονο γιο του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο γονεϊκό του σπίτι.

Την ώρα αυτή, ο Σαλβατόρε Οκόνε ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Οι γείτονες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ να υπάρχουν εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι, τελευταία, ο άνδρας έπασχε από κατάθλιψη.

 
 
 
