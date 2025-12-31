ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου στο Κεντάκι οδήγησε σε διαρροή τοξικών χημικών

Τρένο εκτροχιάστηκε σε αγροτική περιοχή του νότιου Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας διαρροή εύφλεκτης χημικής ουσίας και στη συνέχεια πυρκαγιά, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην έκδοση προληπτικής εντολής παραμονής σε εσωτερικούς χώρους, η οποία αργότερα ήρθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας CSX, στην οποία ανήκει το τρένο, 31 βαγόνια εκτροχιάστηκαν γύρω στις 6:15 το πρωί (τοπική ώρα) της Τρίτης, στην κομητεία Todd, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Από ένα βαγόνι διέρρευσε λιωμένο θείο, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά που κατασβέστηκε αργά το πρωί της ίδιας ημέρας.

AERIAL VIDEO: View from above shows dozens of cars off the tracks, crashed after a train derailed in a rural Kentucky town.



The latest from officials: https://t.co/4bujRhKeLI pic.twitter.com/MtTDncYSGd — WLWT (@WLWT) December 30, 2025

WATCH: 31-car CSX train hauling molten sulfur derails in Todd County, Kentucky, triggering chemical leak and fire; shelter-in-place briefly issued, no damage to nearby homes pic.twitter.com/Y5AQiluzZL — Rapid Report (@RapidReport2025) December 30, 2025

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για την άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των τοπικών σωστικών συνεργείων και των αρχών πολιτικής προστασίας», ανέφερε η CSX. «Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού, της τοπικής κοινότητας και η ελαχιστοποίηση κάθε ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου».

A derailed cargo train leaked a flammable chemical and sparked a fire in a rural part of southern Kentucky on Tuesday morning, prompting authorities to issue a shelter-in-place order that was later lifted for nearby residents. https://t.co/x6J1s7pklm pic.twitter.com/HsQf6HzCfc — ABC News (@ABC) December 31, 2025

Η χημική ουσία που διέρρευσε μπορεί να είναι τοξική σε περίπτωση καύσης, ωστόσο οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα έδειξαν ότι η κατάσταση έχει πλέον εξομαλυνθεί. Ως αποτέλεσμα, η εντολή παραμονής σε εσωτερικούς χώρους ανακλήθηκε, δήλωσε ο Ash Groves, διευθυντής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Todd.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές είχαν επιβάλει ζώνη προστασίας ακτίνας μισού μιλίου γύρω από το σημείο του εκτροχιασμού, ως προληπτικό μέτρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 1,6 χλμ δυτικά του κέντρου της πόλης Trenton, σε απόσταση περίπου 88,5 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Νάσβιλ.

Με πληροφορίες από ABC News