Νότια Κορέα: Τέλος στην εκτροφή αρκούδων για χολή, έπειτα από χρόνια αντιδράσεων

Η Νότια Κορέα βάζει τυπικά τέλος, από την 1η Ιανουαρίου, στην εκτροφή αρκούδων για την παραγωγή χολής, μια πρακτική που είχε δεχθεί έντονη κριτική εδώ και χρόνια.

Παρότι το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα, περίπου 200 αρκούδες παραμένουν ακόμη σε κλουβιά σε εκτροφές, καθώς εκκρεμούν συμφωνίες για την αποζημίωση των εκτροφέων και τη μεταφορά των ζώων σε χώρους φιλοξενίας.

Το υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι από την Πρωτοχρονιά απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η κατοχή αρκούδων για εκτροφή, όπως και η εξαγωγή χολής. Το νέο πλαίσιο εντάσσεται σε αναθεωρημένη νομοθεσία για την προστασία των ζώων, η οποία προβλέπει ποινές φυλάκισης για όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες όπου επιτρεπόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα, κυρίως με ασιατικές μαύρες αρκούδες, γνωστές και ως «moon bears», για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική ή σε προϊόντα που παρουσιάζονταν ως ενισχυτικά αντοχής. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ζήτηση έχει μειωθεί αισθητά, καθώς αμφισβητήθηκαν τα οφέλη, εμφανίστηκαν φθηνότερες εναλλακτικές και ενισχύθηκε η κοινωνική πίεση λόγω κακομεταχείρισης των ζώων.

Facebook Twitter Μαύρη «moon bear» σε αιχμαλωσία στο Βιετνάμ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η απαγόρευση υλοποιεί συμφωνία του 2022 ανάμεσα σε κυβέρνηση, εκτροφείς και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, η οποία προέβλεπε ότι η πρακτική θα σταματήσει το 2026. Στο σχέδιο, οι φιλοζωικές οργανώσεις αναλαμβάνουν την αγορά αρκούδων από τις φάρμες, ενώ το κράτος δημιουργεί εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία τους.

Νότια Κορέα: 199 αρκούδες εξακολουθούν να βρίσκονται σε 11 εκτροφές σε όλη τη χώρα

Μέσα στο 2025 μεταφέρθηκαν 21 αρκούδες σε κρατικό καταφύγιο στη νότια επαρχία Τζεόλα. Παρ’ όλα αυτά, 199 αρκούδες εξακολουθούν να βρίσκονται σε 11 εκτροφές σε όλη τη χώρα. Οι διαπραγματεύσεις για το ύψος των αποζημιώσεων προς τους εκτροφείς συνεχίζονται και αποτελούν βασικό εμπόδιο για την επιτάχυνση της απομάκρυνσης των ζώων.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι θα δοθεί μεταβατική περίοδος έξι μηνών για τις φάρμες που κρατούν αρκούδες, όμως θα επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρξει εξαγωγή χολής. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει οικονομικό κίνητρο για όσους διατηρήσουν τα ζώα τους μέχρι να ολοκληρωθεί η πώληση και η μεταφορά τους.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κιμ Σουνγκγουάν, ανέφερε ότι η απόφαση αποτυπώνει τη δέσμευση της χώρας για βελτίωση της ευζωίας άγριων ζώων και την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει προσπάθεια να προστατευθούν οι αρκούδες «μέχρι την τελευταία».

Facebook Twitter Μαύρη «moon bear» σε αιχμαλωσία στην Κίνα / Φωτ: EPA, αρχείου

Από την πλευρά των εκτροφέων, ο Κιμ Κουάνγκ-Σου, που διατηρεί 78 αρκούδες στη νότια πόλη Ντανγκτζίν, χαρακτήρισε την πολιτική «πολύ κακή», λέγοντας στο Associated Press ότι άλλοι πούλησαν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές λόγω οικονομικών πιέσεων. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν έχει προχωρήσει σε πώληση και ότι θα τηρήσει τον νόμο για να μην υποστεί συνέπειες, σημειώνοντας πως τα κόστη συντήρησης τον έχουν οδηγήσει σε μεγάλα χρέη.

Η εκτροφή αρκούδων για χολή ξεκίνησε στη Νότια Κορέα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με εισαγωγές ζώων από τη Μαλαισία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 2014 οι αρκούδες στις εκτροφές είχαν φτάσει περίπου τις 1.000, αριθμός που μειώθηκε σταδιακά και μέσω στειρώσεων στο πλαίσιο αποζημιώσεων. Εκτροφείς έχουν επίσης αναφέρει ότι ορισμένα ζώα πέθαναν από φυσικά αίτια, ενώ άλλα χάθηκαν λόγω κακής διαχείρισης σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Facebook Twitter Μαύρη «moon bear» σε αιχμαλωσία στο Βιετνάμ / Φωτ: EPA, αρχείου

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων χαιρέτισαν την εφαρμογή της συμφωνίας, ζητώντας όμως μεγαλύτερες υποδομές για τη φιλοξενία των ζώων που απομακρύνονται από τις φάρμες. Το κρατικό καταφύγιο στην Τζεόλα αναφέρεται ότι μπορεί να υποδεχθεί έως 49 αρκούδες, αν και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός θα έπρεπε να είναι χαμηλότερος. Η δημιουργία δεύτερης κρατικής δομής, που επρόκειτο να λειτουργήσει νωρίτερα, έχει μετατεθεί για το 2027 λόγω καθυστερήσεων μετά από πλημμύρες. Μέχρι τότε, οργανώσεις εξετάζουν ακόμη και τη μεταφορά ορισμένων ζώων σε ζωολογικούς κήπους στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από Associated Press