Ουκρανία: Πραγματικό ή ρωσικό τέχνασμα το «χτύπημα στο σπίτι του Πούτιν»;

Η Ρωσία ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να χτυπήσει -με μη επανδρωμένα αεροσκάφη- την κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, με τη Μόσχα να μην έχει προσφέρει μέχρι στιγμής σοβαρά πειστήρια ως προς τις πράκξεις του Κιέβου.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέρριψε 91 drones, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Η Ουκρανία αρνήθηκε τον ισχυρισμό και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Λαβρόφ ότι διαδίδει «τυπικά ρωσικά ψέματα» για να υπονομεύσει τη διπλωματική πρόοδο μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον μετά από μια διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα την Κυριακή.

Ουκρανία: Η Ρωσία κοιτάει» Τραμπ με τους ισχυρισμούς της

Ο ρωσικός ισχυρισμός, όπως και μεγάλο μέρος της γεωπολιτικής το 2025, φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε ένα μόνο ακροατήριο, τον Τραμπ, ο οποίος με βάση τα δείγματα γραφής, φαίνεται να τον έχει πιστέψει. «Είναι ένα πράγμα να είσαι επιθετικός, επειδή είναι επιθετικοί. Είναι άλλο πράγμα να επιτίθεσαι στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Η κατηγορία έρχεται σε μια ευαίσθητη διπλωματική στιγμή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι στο «95% έτοιμη».

Ο Ζελένσκι προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο πλευρό του, ενώ η Ρωσία έχει πείσει τον Τραμπ ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αλλά φαίνεται απρόθυμη να εγκαταλείψει τους μαξιμαλιστικούς πολεμικούς της στόχους.

Ουκρανία: Τα στοιχεία της Μόσχας και πόσο αξιόπιστη είναι

Η Ρωσία, όπως περιγράφει ο Guardian, δεν έχει δώσει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ουκρανία στόχευσε το σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μάλιστα, χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως δεν «υπάρχει η πρόθεση να παραχωρηθούν αποδεικτικά για την επίθεση».

«Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις για μια τόσο μαζική επίθεση με drones, η οποία, χάρη στην καλά συντονισμένη επιχείρηση του αεράμυνας, καταρρίφθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Συχνά, όταν πραγματοποιείται επίθεση με ουκρανικά drones, οι Ρώσοι που ζουν κοντά δημοσιεύουν βίντεο με εκρήξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν υπάρχει κανένα βίντεο από αυτή την υποτιθέμενη επίθεση, και οι κάτοικοι της γειτονικής Βαλντάι δήλωσαν σε ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν άκουσαν εκρήξεις τη Δευτέρα.

Καταληκτικά, ο Guardian τονίζει πως το «Το Κρεμλίνο και το υπουργείο Άμυνας συχνά προβαίνουν σε φανταστικές δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν στοχεύει ποτέ αμάχους στις επιδρομές με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, παρά τις τακτικές αποδείξεις για το αντίθετο».

«Οι ρωσικές αρχές έχουν μακρά ιστορία ψευδών ιστοριών σχετικά με την Ουκρανία, που χρονολογείται από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, όταν ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις που προσάρτησαν τη χερσόνησο ήταν στην πραγματικότητα ντόπιοι».

Με πληροφορίες από Guardian

