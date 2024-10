«Η Χεζμπολάχ ήταν τυχερή, είτε ήξερε πώς να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά στο Ισραήλ»

Έπειτα από δύο εβδομάδες που το Ισραήλ σημείωνε «εντυπωσιακές επιτυχίες» εναντίον της Χεζμπολάχ, το βράδυ της Κυριακής δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα με «αξιοσημείωτη ακρίβεια και συγχρονισμό», όπως σημειώνουν αναλυτές.

Οι ισραηλινοί στρατιώτες είχαν καθίσει για το βραδινό τους γεύμα όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια στρατιωτική βάση στη πόλη Μπινιάμινα. Τα βίντεο που τράβηξαν στη συνέχεια δείχνουν σκηνές αιματοχυσίας και χάους καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Ήταν τόσοι πολλοί οι τραυματίες που στάλθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία. Τουλάχιστον 60 στρατιώτες τραυματίστηκαν, αρκετοί σοβαρά, και τέσσερις σκοτώθηκαν. Με κάποιο τρόπο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ διαπέρασε τις άμυνες του Ισραήλ χωρίς προειδοποίηση και χτύπησε το κτίριο όταν αυτό ήτνα γεμάτο. Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί μεγάλη ανηυσχία στο Ισραήλ, όπως σημειώνει το Sky News.

Είτε ήταν εξαιρετική τύχη, είτε η Χεζμπολάχ ήξερε πότε και πού να χτυπήσει για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά.

Israel has released the names of the 4 soldiers that were killed in yesterday’s drone attack by Hezbollah against a military base:



- Alon Amitay

- Omri Tamari

- Yoav Agmon

- Yosef Hieb



They were all 19.



May their memories be a blessing pic.twitter.com/QkfLB3HczU