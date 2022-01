Η δραματική μαρτυρία του Nick Güthe για την κατάληξη της συζύγου του, σεναριογράφου Χάιντι Φέρερ που υπέφερε από μακρά Covid και έβαλε τέλος στη ζωή της, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σε μία περίοδο αυξάνονται διεθνώς τα κρούσματα μακράς Covid.

«Η σύζυγός μου, Χάιντι, έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από μάχη 13 μηνών με την long Covid, που είχε ξεκινήσει ως μία ασυμπτωματική μόλυνση από κορωνοϊό. Η μακρά Covid την μετέτρεψε από ένα από τα πιο υγιή, πιο δραστήρια άτομα που γνώριζα σε έναν άνθρωπο τόσο εξασθενημένο που δεν άντεχε ούτε μία ημέρα ακόμα πάνω στον πλανήτη.

Επέστρεψα σπίτι μια ημέρα του περασμένου Μαΐου και ανακάλυψα πως είχε αποφασίσει να τερματίσει τον πόνο της. Ενώ ο 13χρονος γιος μας περίμενε έξω το ασθενοφόρο, προσπάθησα απεγνωσμένα να την επαναφέρω (...) Μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο, είχαν καταφέρει να επαναφέρουν την καρδιά της. Όμως ήταν εγκεφαλικά νεκρή όταν φτάσαμε. Στο δωμάτιο των επειγόντων περιστατικών ο γιατρός υπέθεσε «πέθανε από κατάθλιψη». «Δεν ήταν καταθλιπτική, ήταν η μακρά Covid». Με κοίταξε με απορία και με ρώτησε: Τι είναι η μακρά Covid;»

Αργά χθες το βράδυ έλαβα ένα απελπισμένο μήνυμα στο Twitter από έναν άνδρα του οποίου η σύζυγος θα μπορούσε να είναι η επόμενη Χάιντι. Έχει μακρά Covid και απειλούσε να βάλει τέρμα στη ζωή της. Έχει ήδη πει στην οχτάχρονη κόρη τους το σχέδιό της. Τον κάλεσα αμέσως. Η Χάιντι, όπως και και η σύζυγός του, έπασχε από ανεξήγητα νευρολογικά τρέμουλα και σπασμούς στην θωρακική κοιλότητα, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Όπως οι αιχμάλωτοι πολέμου κρατούνταν για μέρες άυπνοι στο πλαίσιο των βασανιστηρίων, το μυαλό τους έχασε την δυνατότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις. Γνώριζα τον τρόμο αυτού του άνδρα. Δυστυχώς, η κλήση του δεν ήταν η εξαίρεση. Απαντώ σε αιτήματα όπως το δικό του καθημερινά, μετά την ημέρα που ο επικήδειος της γυναίκας μου έγινε viral και άρχισα να μοιράζομαι την ιστορία μας στα ΜΜΕ.

Η σύζυγός μου, Χάιντι Φέρερ, ήταν σεναριογράφος με πορεία στους κοινωνικούς αγώνες και μία ευαίσθητη καρδιά. Ήταν ταλαντούχα, όμορφη και η πιο αφοσιωμένη μητέρα. Συχνά αναφερόμασταν σε αυτή ως «το φως του ήλιου με φόρεμα». Κέρδισε μια δεκαετή μάχη με τον αλκοολισμό αλλά η μακρά Covid αποδείχτηκε πιο ύπουλη από τον αλκοολισμό. Τρεις βδομάδες πριν τον θάνατό της, τρέμαμε ήδη ότι θα πεθάνει - όχι από το χέρι της αλλά από κάποιο εγκεφαλικό ή κάποια καρδιακή ανακοπή. Έλεγε ότι η καρδιά της συχνά χτυπούσε εκτός ελέγχου χωρίς λόγο, και είχε καταλάβει πριν τους επιστήμονες ότι ο ιός επίσης μολύνει τον εγκέφαλο.

Η Χάιντι υπέφερε επίσης από γαστρεντερικά προβλήματα, εξάντληση απλώς και μόνο επειδή ανέβαινε έναν όροφο από τις σκάλες, ακραίους σωματικούς πόνους, «θολούρα» στο μυαλό και άλλα ζητήματα. Όλα αυτά, χωρίς ελπίδα οποιασδήποτε θεραπείας ή αναγνώρισης από τον ιατρικό κόσμο στον ορίζοντα, την οδήγησαν σε ένα σημείο που μου ζήτησε, αν κάτι συνέβαινε σε εκείνη, να εξηγούσα στον κόσμο τι ήταν η μακρά covid.

Tης το υποσχέθηκα χωρίς να πιστέψω ότι θα χρειαζόταν να το κάνω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα θα επέστρεφα σπίτι για να ανακαλύψω πως εκείνη είχε αποφασίσει ότι ο θάνατος ήταν προτιμότερος από ένα ακόμα λεπτό στην προσωπική της «κόλαση». Η μακρά Covid δεν σε καταβάλει αμέσως, αντίθετα, με μεθοδική ακρίβεια, σε «ληστεύει» αργά.

Βλέποντας τη μακρά Covid να την διαλύει συστηματικά, όργανο - όργανο, ήταν η πιο τρομακτική κατάπτωση ανθρώπου που έχω δει ποτέ μου. Η γυναίκα μου, περπατούσε ζωηρά 90 λεπτά κάθε ημέρα, έτρωγε μόνο βιολογικά τρόφιμα, κυρίως vegan, και δεν είχε πιει ούτε ένα αλκοολούχο ποτό εδώ και τρεισήμισι χρόνια. Μέσα σε εβδομάδες από το πρόβλημα στα δάκτυλα των ποδιών που της προκάλεσε η Covid και κάποια γαστρεντερικά προβλήματα, μετά δυσκολίας περπατούσε εξαιτίας του φρικτού νευρόπονου στις πατούσες, τόσο ακραίου που θύμιζε διαβητική νευροπάθεια.

Η μακρά Covid δεν σε χτυπά μονομιάς, αντίθετα με μεθοδική ακρίβεια σε καταδυναστεύει. Η Χάιντι έχασε την κινητικότητά της και την ικανότητά της να τρώει. Διάβαζε μια ζωή αλλά η «θολούρα στο μυαλό» (σκεφτείτε την ως γνωστική δυσλειτουργία) της στέρησε την δυνατότητα να συγκρατεί πληροφορίες. Ακόμα και η ούρηση και, τελικά και βάναυσα, το σεξ έγινε επίπονο. Η μακρά Covid φαινόταν να της κλέβει κάθε κομμάτι της ζωής της που άξιζε να ζήσει.

Αφού ο επικήδειος της Χάιντι έγινε viral, επικοινώνησα με το Survivor Corps, τη μεγαλύτερη συμβουλευτική ομάδα για την μακρά Covid στον κόσμο. Ρώτησαν αν ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία της Χάιντι σε πολύ κόσμο. Θυμήθηκα την υπόσχεσή μου στη Χάιντι και το έκανα. Μοιράστηκα την ιστορία της, η αλληλογραφία μου σε Facebook και Twitter άρχισε να γεμίζει με μηνύματα από ανθρώπους που υπέφεραν με μακρά Covid σε όλο τον κόσμο. Πονούσαν φρικτά αλλά ένιωθαν παραγκωνισμένοι από γιατρούς. Περιέγραφαν τα ίδια τρέμουλα και σπασμούς που βασάνιζαν την Χάιντι. Και όπως και με την Χάιντι, κανείς δεν τους πίστευε. Το κορίτσι μου ήταν το «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο».

Δυστυχώς, εφτά μήνες αργότερα η παγκόσμια ιατρική κοινότητα δεν έχει κάνει αρκετά για να επιταχύνει την έρευνα για αυτά τα τρομακτικά συμπτώματα. Φοβάμαι ότι το ρίσκο αυτοκτονιών που συνδέονται με την long Covid απλώς θα αυξηθεί. Δεν θα έχουμε ποτέ μια ακριβή καταμέτρηση των μολύνσεων παγκοσμίως, αλλά προκαταρκτικές έρευνες υποδηλώνουν πως τουλάχιστον ένα στα τρία άτομα που θα κολλήσουν Covid, θα αναπτύξουν συμπτώματα μακράς Covid. Αν μόλις ένας στους 20 από αυτούς τους ασθενείς long Covid υποστεί αναπηρία ή κάποια σοβαρή εξασθένηση, θα δούμε μία τρομακτική αύξηση αυτοκτονιών παγκοσμίως.

Η αυτοκτονία δεν είναι σαν τον θάνατο από φυσικά αίτια ή τον θάνατο από ένα φρικτό δυστύχημα. Είναι σχεδιασμένη και αφήνει ψυχολογικά τραύματα για γενεές. Κανείς από εμάς, ούτε εγώ, ούτε ο γιος μου, ούτε η οικογένεια της Χάιντι και οι φίλοι θα είναι το ίδιο (...) είμαστε σε μία πραγματική κρίση. Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα πρέπει να βρει απαντήσεις για αυτούς που υποφέρουν. Είναι όλοι σαν την Χάιντι και ξεμένουν από χρόνο και ελπίδα».

Info

Τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης

ΕΛΛΆΔΑ

Εάν έχετε σκέψεις να προκαλέσετε κακό στον εαυτό σας ή σε άλλους και είστε άνω των 18, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στην Γραμμή αυτοβοήθειας στο 1018 (Γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία – Κλίμακα).

Εάν έχετε σκέψεις να προκαλέσετε κακό στον εαυτό σας ή σε άλλους και είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 1056 (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS – Χαμόγελο του Παιδιού).

Οι Γραμμές λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και δέχονται κλήσεις από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, με αστική χρέωση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

ΚΥΠΡΟΣ

Εάν έχετε σκέψεις να προκαλέσετε ”κακό” στο εαυτό σας ή σε άλλους για την Κύπρο λειτουργεί η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1410 -ΟΝΚ (ΔΕΥ – ΠΑΡ 10:00-23:00, ΣΑΒ – ΚΥΡ 15:00-23:00).

Cyprus Samaritans helpline: 8000 7773 (available 4pm – 12am)

Domestic violence support (offered by Spavo association) : 1440 (24 hours)

Child and teen helpline: 116111 (available Monday to Friday between 12pm – 8pm and Saturdays between 09:30 – 14:00)