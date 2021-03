Η πολιτική κρίση στη Λευκορωσία πέρασε και στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού οι διοργανωτές της εκδήλωσης απέρριψαν την συμμετοχή της χώρας με ένα συγκρότημα, το οποίο έχει χλευάσει τις διαμαρτυρίες ενάντια στον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Οι στίχοι του τραγουδιού και η είσοδός του στον διαγωνισμό προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε έκκληση να αποκλειστεί η Λευκορωσία από τον διαγωνισμό.

Το τραγούδι της μπάντας Galasy ZMesta, είχε λάβει 5.800 like και περισσότερα από 40.000 dislike στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού στο YouTube από την Τρίτη, με περισσότερες από μισό εκατομμύριο προβολές.

Πλέον καταργήθηκε από τον ιστότοπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης απέρριψε το τραγούδι και απείλησε τη Λευκορωσία με αποκλεισμό εάν δεν υπέβαλε τροποποιημένη έκδοση της καταχώρησης ή δεν υπέβαλε νέο τραγούδι.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το τραγούδι θέτει υπό αμφισβήτηση τη μη πολιτική φύση του Διαγωνισμού», δήλωσε η EBU.

