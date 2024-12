«Η Ελλάδα παίρνει μία star»: Ο διθύραμβος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με διθυραμβικά λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεώτερος για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, την πρώην αρραβωνιαστικιά του και την εκλεκτή του πατέρα του και εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ για πρέσβειρα στην Ελλάδα.

Πέρα από το να αναφερθεί στα επιτεύγματά της Γκίλφοϊλ, ο Ντόναντ Τραμπ Τζούνιορ υπογράμμισε ότι οι δυο τους «δε θα σταματήσουν ποτέ να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον».

Ο πρωτότοκος γιος του αμερικανού προέδρου ξεκίνησε ερωτική σχέση με την πρώην νομικό το 2018 και αρραβωνιάστηκαν δύο χρόνια αργότερα. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι εδώ και ένα διάστημα δεν είναι πια μαζί.

Ο χωρισμός τους δεν ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά φάνηκε να επιβεβαιώνεται όταν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εθεάθη να περπατάει χέρι-χέρι με την Μπετίνα Άντερσον, μία influencer.

Donald Trump Jr. appears to have parted ways with fiancée Kimberly Guilfoyle, photographed hand-in-hand with socialite Bettina Anderson.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/QhenZum1KS