Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Έπαθλο παρηγοριάς» η θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, γράφει η Daily Mail

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ως «έπαθλο παρηγοριάς» για τον χωρισμό της από τον πρωτότοκο γιο του - με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη από το 2020.

Αν και ο χωρισμός τους δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο η 55χρονη ήταν αρραβωνιασμένη, φαίνεται πως την έχει αντικαταστήσει ήδη με την 37χρονη socialite του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο αρραβώνας του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει διαλυθεί εδώ και τρεις μήνες, όταν ο 46χρονος γιος του νέου προέδρου των ΗΠΑ εθεάθη να απολαμβάνει brunch με την γοητευτική Μπετίνα Άντερσον. Γκίλφοϊλ και Τραμπ Τζούνιορ αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα το τέλος της σχέσης τους μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Όπως υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα, η οποία δημοσιεύει και φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη νέα αγαπημένη του, η θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι το «έπαθλο παρηγοριάς» του Ρεπουμπλικανού κροίσου προς την απατημένη αρραβωνιαστικιά του γιου του.

Donald Trump Jr. and Kimberly Guilfoyle's engagement off amid his romance with Bettina Anderson https://t.co/tvgMNrluXl pic.twitter.com/sK79glu85q