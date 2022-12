Η δημοσκόπηση του Έλον Μασκ στο Twitter δείχνει ότι οι χρήστες θέλουν να παραιτηθεί

Η πλειονότητα των χρηστών του Twitter ψήφισε πως ο Έλον Μασκ πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής της εταιρείας.

Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο Twitter, που απέκτησε πρόσφατα, την οποία δεσμεύτηκε να ακολουθήσει, ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μετά από περίπου επτά εβδομάδες αναταραχής από τότε που την ανέλαβε.

Περισσότεροι από 17 εκατομμύρια χρήστες πήραν θέση στη δημοσκόπηση, μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία, με το 57,5% να λέει ότι πρέπει να αποχωρήσει από επικεφαλής της εταιρείας που αγόρασε τον Οκτώβριο έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.