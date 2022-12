Ο Μασκ έκανε δημοσκόπηση ρωτώντας αν πρέπει να παραιτηθεί από CEO του Twitter

O Έλον Μασκ, εκτελεστικός διευθυντής της Twitter, έκανε μία δημοσκόπηση στο προφίλ του, ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρείας και προσθέτοντας ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 (ώρα Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.