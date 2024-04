Φωτιά στο παλαιό χρηματιστήριο της Δανίας: Κατέρρευσε το κωδωνοστάσιο του ιστορικού κτηρίου

Το ιστορικό κτήριο του παλαιού χρηματιστηρίου της Δανίας στο κέντρο της Κοπεγχάγης έπιασε φωτιά. Το Børsen του 17ου αιώνα είναι ένα από τα παλαιότερα κτήρια της πόλης και οι επισκέπτες έσπευσαν να απομακρυνθούν καθώς το εμβληματικό του κωδωνοστάσιο κατέρρευσε στις φλόγες.

Όλοι μέσα στο κτήριο της Κοπεγχάγης μπόρεσαν να φύγουν και οι άνθρωποι έσπευσαν να διασώσουν μερικούς από τους ιστορικούς πίνακές του. Ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ είπε ότι 400 χρόνια δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Το κτήριο, που χρονολογείται από το 1625, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κοινοβούλιο της Δανίας, το Folketing και το βασιλικό παλάτι Christiansborg. Δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κοντινή πλατεία εκκενώθηκε. Το παλιό χρηματιστήριο ανακαινιζόταν και είχε καλυφθεί με σκαλωσιές και προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα. Αυτή τη στιγμή στεγάζει το Δανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο περιέγραψε τις σκηνές το πρωί της Τρίτης ως τρομερό θέαμα.

Flames have torn through Copenhagen's beautiful and historic 17th-century Old Stock Exchange, causing the collapse of its spire. pic.twitter.com/KZriQVtg3b

Η αιτία της πυρκαγιάς στην Κοπεγχάγη είναι επίσης άγνωστη προς το παρόν, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είπαν ότι οι σκαλωσιές δυσκόλεψαν την επιχείρησή τους. Μεγάλο μέρος του κτιρίου πιστεύεται ότι έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά, η οποία σύμφωνα με τους αξιωματούχους ήταν πιο έντονη γύρω από τον πύργο του.

The moment the iconic twisting dragon spire of the historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen collapsed. It was constructed in 1625.pic.twitter.com/UffSBvyFS0