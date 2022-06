Η Cardi B απάντησε σε follower που είπε ότι η κόρη της έχει αυτισμό

Απάντηση σε σχόλιο χρήστη του διαδικτύου που υποστήριξε ότι η κόρη της έχει αυτισμό έδωσε η Cardi B.

«Η κόρη σου είναι κυριολεκτικά αυτιστική. Θα πρέπει να φροντίζεις να μην βάζει τα χέρια της στην πρίζα», έγραψε ο χρήστης σε ένα tweet, το οποίο λίγο μετά διεγράφη.

Η Cardi B δεν άφησε ασχολίαστο το tweet και έσπευσε να απαντήσει.

«Η κόρη μου δεν είναι αυτιστική… Δεν μπορείς να την πεις άσχημη, οπότε πρέπει να τη διαγνώσεις με κάτι», σημείωσε.

My daughter is not autistic…You can’t call her ugly so y’all have to diagnose her wit her wit something.Go play in traffic bitch https://t.co/QUsZBH5av8