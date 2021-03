Η Beyoncé δημοσίευσε ένα μήνυμα συμπαράστασης προς την καλή της φίλη, Μέγκαν Μαρκλ, που συνεχίζει να έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της αποκαλυπτικής συνέντευξης στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Στην ιστοσελίδα της Beyoncé αναρτήθηκε ένα πλαίσιο που γράφει, «Σε ευχαριστούμε Μέγκαν για το θάρρος και την ηγετική ικανότητα. Αντλούμε όλοι δύναμη και έμπνευση από εσένα».

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. 💖https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4