Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κέα: Τι λένε οι ειδικοί - Διερευνάται ο θάνατος υπερήλικα

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει μεταβεί από χθες στην Κέα για να λάβει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή πηγή αλλά και το παθογόνο που προκαλεί τη γαστρεντερίτιδα.

Η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκε στο νησί της Τζιάς από τις 12 Αυγούστου. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ενώ τώρα είναι σε ύφεση.

Μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιο άτομο με συμπτώματα καθώς είναι κυρίως ήπια και κρατούν 2-3 μέρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν εμπνέει ανησυχία, οι γαστρεντερίτιδες από τον Μάιο παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ.

Στην πλειονότητά τους τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε κάποιον ιό ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή σε κάποιο τρόφιμο αλλά έχουμε μετάδοση και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος που έχει αναφερθεί, αφορά υπερήλικα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα χωρίς να είναι σαφής η σύνδεση με τη γαστρεντερίτιδα. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο διερευνάται.