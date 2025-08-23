Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Βλέπουμε κάποιον ξαπλωμένο στο έδαφος» - Κάτοικος κάλεσε το 100

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ ήταν σε πλήρη εξέλιξη μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά τη γυναικοκτονία της 36χρονης συζύγου του, εντοπίστηκε από τις Αρχές σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου, σε κεντρικό σημείο του Βόλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονο δεν έφερε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου και κρατείται ως τώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοικοι της περιοχής έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό του, καθώς τις τελευταίες ώρες ενημέρωναν διαρκώς το «100» για άτομα που κινούταν ύποπτα στην περιοχή, σε περίπτωση που τον εντόπιζαν.

Ένας από αυτούς, ήταν εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές, για την ύπαρξη ενός άνδρα σε οικόπεδο της περιοχής. «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο 100.

Έτσι οι Αρχές προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος ήταν σε απόσταση αναπνοής από την πολυκατοικία που διέμεναν.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το χρονικό

Την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε.

Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος ενώ της κατάφερε και πολλαπλές μαχαιριές.