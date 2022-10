Η Beyonce πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Tiffany & Co. -Ένα πάρτι γεμάτο κοσμήματα

Η εκθαμβωτική Beyonce πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Tiffany & Co. και όλα αποκτούν λάμψη.

Η τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στην καμπάνια «Lose Yourself in Love» υπό τους ήχους του Summer Renaissance από το τελευταίο της άλμπουμ Renaissance.

Στο φιλμ, που γυρίστηκε από τον βραβευμένο με Grammy Mark Romanek, η Beyoncé φοράει από την κορυφή ως τα νύχια custom δημιουργίες μαζί με κοσμήματα Tiffany & Co. Ένα από τα αυτά είναι ένα δαχτυλίδι αρραβώνων από πλατίνα με ένα εσωτερικά αψεγάδιαστο, στρογγυλό μπριγιάν διαμάντι άνω των 10 καρατίων, καθώς και δημιουργίες του θρυλικού σχεδιαστή Jean Schlumberger.

Το βίντεο της καμπάνιας με πρωταγωνίστρια την Beyonce

Η καμπάνια επιθυμεί να μεταφέρει τους θεατές σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1970, με την παρουσία της ποπ σταρ να κυριαρχεί.

Η καμπάνια Lose Yourself in Love της Tiffany & Co. αποτελεί ένα κομμάτι της δράσης του brand για τις κοινότητες που υποεκπροσωπούνται.

Η τραγουδίστρια του συνεργάζεται με την Tiffany & Co. εδώ και χρόνια, πρωταγωνιστώντας σε διάφορες καμπάνιες, μερικές φορές μαζί με τον σύζυγό της και μάλιστα την κόρη της Blue Ivy.

Άλλωστε, η ποπ σταρ έγραψε ιστορία, πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που φόρεσε το θρυλικό Tiffany Diamond.