Η Αυστρία δίνει μπόνους 1.000 ευρώ σε όποιον πρόσφυγα επιστρέψει στη Συρία

Η κυβέρνηση της Αυστρίας της οποίας ηγούνται οι συντηρητικοί δήλωσε την Παρασκευή ότι προσφέρει στους Σύρους πρόσφυγες «μπόνους επιστροφής» 1.000 ευρώ για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αντέδρασε γρήγορα στην ανατροπή του Άσαντ την Κυριακή, λέγοντας την ίδια μέρα ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί ώστε να επιτραπεί η απέλαση Σύριων προσφύγων. Η απέλαση ανθρώπων παρά τη θέλησή τους δεν είναι δυνατή μέχρι να καταστεί σαφέστερο ποια κατεύθυνση ακολουθεί η Συρία. Προς το παρόν, η κυβέρνηση της Αυστρίας έχει πει ότι θα επικεντρωθεί στις εθελοντικές απελάσεις. Επίσης, έχει σταματήσει να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις ασύλου των Σύριων, όπως και περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως πολλοί συντηρητικοί στην Ευρώπη, ο Νεχάμερ δέχεται πιέσεις από την ακροδεξιά, με τις δύο ομάδες να φαίνεται συχνά να προσπαθούν να υπερθεματίσουν η μία την άλλη σε σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές. Οι Σύροι είναι η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στην Αυστρία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Αυστρία θα υποστηρίξει τους Σύρους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ένα μπόνους επιστροφής 1.000 ευρώ. Η χώρα χρειάζεται τώρα τους πολίτες της για να ανοικοδομηθεί», δήλωσε ο Νεχάμερ σε αγγλόφωνη ανάρτηση στο X.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.