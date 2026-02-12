Η Άνγκελα Μέρκελ στην προεδρία της Γερμανίας; - Τι απαντά το γραφείο της

Η Άνγκελα Μέρκελ απάντησε μέσω εκπροσώπων της στη φημολογία μιας ενδεχόμενης επιστροφής στην ενεργό πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

Δημοσίευμα ανέφερε, ότι η πρώην καγκελάριος όχι μόνο σχεδιάζει την επιστροφή της, αλλά δεν αποκλείεται να αναλάβει το αξίωμα της ομοσπονδιακής προέδρου, το επόμενο έτος.

«Αυτό είναι παράλογο», απάντησε εκπρόσωπος του γραφείου της πρώην καγκελαρίου στην εφημερίδα Tagesspiegel, αποκλείοντας κατηγορηματικά τα σενάρια.

Μέχρι σήμερα, κανένας ομοσπονδιακός καγκελάριος δεν έχει αναλάβει το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου μετά τη λήξη της θητείας του. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση θα αποφασίσει στις αρχές του 2027 για τον διάδοχο του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Την ίδια ώρα, οι φωνές που ζητούν την εκλογή της πρώτης γυναίκας αρχηγού κράτους στη Γερμανία αυξάνονται.

Άνγκελα Μέρκελ: Τι έγραψε η Bild

«Ίσως ήταν η ανακοίνωση της επίσκεψης της Άνγκελα Μέρκελ στο συνέδριο του CDU την επόμενη εβδομάδα αυτό που πυροδότησε τις εικασίες», σχολιάζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στους κύκλους της CDU κυκλοφορεί φήμη ότι το περιβάλλον του προέδρου του κόμματος, Φρίντριχ Μερτς, ανησυχεί πως οι Πράσινοι ενδέχεται να προτείνουν τη 71χρονη Μέρκελ για την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Σημειώνεται ότι η σχέση μεταξύ του Μερτς και της προκατόχου του θεωρείται τεταμένη. Η Μέρκελ, από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να χαίρει σημαντικής δημοφιλίας, ιδίως στον αριστερό και κεντροαριστερό χώρο.

Ο ή η διάδοχος του ομοσπονδιακού προέδρου θα εκλεγεί το αργότερο έως τον Φεβρουάριο του 2027, καθώς η δεύτερη θητεία του Στάινμαϊερ λήγει τον Μάρτιο του ίδιου έτους και, βάσει Συντάγματος, δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.